O tym, że pies z Kupiańska już został zawieziony do Włoch i stanie się członkiem rodziny Bocellego, poinformował na Facebooku przedstawiciel władz miejskich Kijowa Ołeś Malarewycz. To on znalazł rannego Dżeka go dzień po wyzwoleniu miasta spod rosyjskiej okupacji.

Podczas walk w Kupiańsku pies został ranny w grzbiet po trafieniu odłamkiem, prawie stracił też słuch przez wybuchy.

Dżek został przetransportowany z Kupiańska do Kijowa, gdzie zaopiekowali się nim weterynarze. Teraz, gdy wydobrzał, został przewieziony do Włoch.

"Dziękujemy rodzinie Bocelli za wielkie serce i dobro!" - napisał Malarewycz.

Reklama

W mediach społecznościowych można zobaczyć urocze wideo z niewidomym tenorem i jego nowym pupilem. Dodajmy, że w sierpniu tego roku 64-letni Andrea Bocelli pożegnał swojego 11-letniego psa o imieniu Chopin.



Andrea Bocelli z rodziną

Przypomnijmy, że 21 października do sklepów trafi album "A Family Christmas", na którym razem zaśpiewali Andrea, jego 24-letni syn Matteo Bocelli i 10-letnia Virgina Bocelli, córka Andrei i jego drugiej żony i menedżerki - Veroniki Berti.

Płyta została wyprodukowana przez nominowanego do wielu nagród Grammy i Oscara kompozytora i producenta, Stephana Moccio - znanego ze współpracy m.in. z Celine Dion, The Weeknd, Miley Cyrus i Barbrą Streisand. Moccio również współtworzył oraz współaranżował utwór "The Greatest Gift", wraz z Amy Wadge, Jonasem Myrinem i Andreą Bocellim.

Clip Andrea Bocelli Feliz Navidad - & Matteo Bocelli, Virginia Bocelli

"Dajemy nasz mały, intymny i z serca płynący muzyczny prezent każdemu, kto chce cieszyć się atmosferą Świąt Bożego Narodzenia w domu Bocellich" - mówi rodzina włoskich artystów.

Album zawiera nowe wersje tradycyjnych utworów świątecznych, zaaranżowanych na trzy głosy, w tym "Away in a Manger" i "Joy To The World", a także popularne melodie świąteczne z całego świata, takie jak "Feliz Navidad" i kolejny, zupełnie nowy utwór, "Il Giorno Piu Speciale", napisany przez Federicę Abbate, Cheope, Katoo i Andreę Bocellego.

Andrea Bocelli wypoczywa na wakacjach z rodziną - zobacz zdjęcia!

Dla 10-letniej Virginii Bocelli jest to jej pierwsze nagranie studyjne. Pierwszy raz przed publicznością pojawiła się, aby - wspólnie z ojcem, w bardzo przejmujący sposób - wykonać utwór "Hallelujah", podczas niezwykle popularnego koncertu "Believe in Christmas", w 2020 roku, transmitowanego na żywo z Teatro Regio di Parma.

Wideo Andrea Bocelli - Hallelujah (live at Teatro Regio di Parma)

24-letni Matteo Bocelli, po podpisaniu kontraktu z Capitol Records w 2019 roku, cieszy się już początkiem własnej, udanej kariery solowej. Zyskał sławę w 2018 roku, po duecie ze swoim ojcem w przeboju "Fall on Me" (ponad 100 milionów wyświetleń).

"Myślę, że nie ma nic piękniejszego niż tworzenie muzyki z dziećmi. Uważam to za przywilej" - podkreśla Andrea Bocelli.

Andrea Bocelli i Matteo Bocelli na festiwalu San Remo

"Śpiewanie tych piosenek razem, odczuwanie świątecznego ciepła z moją rodziną, to coś naprawdę wyjątkowego. O to właśnie chodzi w Święta - o wspólne tworzenie wspomnień, które będziemy pielęgnować na zawsze. To naprawdę ekscytujące, że ludzie będą mogli mieć nasz album w tym pięknym, świątecznym czasie" - dodaje Matteo Bocelli.

Przypomnijmy, że Andrea Bocelli zaśpiewa na Stadionie Śląskim w Chorzowie 26 sierpnia 2023 roku.