Andrea Bocelli i Mateo Bocelli razem po przerwie w koncercie TVP "Cud życia": Piękna chwila

"Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ ten kraj zawsze dawał mi dużo miłości" - mówi Andrea Bocelli, który wystąpi jako gwiazda wielkanocnego koncertu "Cud życia". Całość, nagrana wcześniej, zostanie pokazana w TVP1.

Reklama

Mateo Bocelli i Andrea Bocelli wystąpili w duecie /Daniele Venturelli /Getty Images

W połowie marca Andrea Bocelli z najbliższą rodziną przyleciał prywatnym samolotem na Okęcie w Warszawie. Eskortowany przez ochroniarzy i policję udał się do hotelu InterContinental.

Andrea Bocelli wypoczywa na wakacjach z rodziną 1 / 8 61-letni Andrea Bocelli zabrał rodzinę na rejs po Morzu Śródziemnym - te zdjęcia zrobiono w kurorcie Saint Tropez na południu Francji. Tenorowi towarzyszy m.in. jego żona Veronica Berti i 8-letnia córka Virginia. Źródło: Agencja FORUM Autor: EliotPress / MEGA udostępnij

Reklama

62-letniemu tenorowi towarzyszyli m.in. jego 36-letnia żona Veronica Berti, 9-letnia córka Virginia oraz ich pies.

Włoch w Warszawie realizował nagrania do wielkanocnego koncertu "Cud życia". Całość pokaże TVP1 4 kwietnia o godz. 21:15.

Andrea Bocelli i Matteo Bocelli na festiwalu San Remo 1 / 5 5 lutego rozpoczęła się 69. edycja włoskiego święta piosenki - Sanremo Music Festival. Źródło: Getty Images Autor: Daniele Venturelli/WireImage udostępnij

Bocelli wykonał utwory z najnowszej płyty "Believe" z przesłaniem miłości i nadziei, a także swoje największe przeboje, jak m.in. "Time To Say Goodbye", czy "Perfect Symphony" i "Fall On Me", które Andrea zaśpiewał wspólnie ze swoim synem Matteo.

Matteo Bocelli wykonał też utwór "Sogno".

Clip Andrea Bocelli Fall On Me - & Matteo Bocelli

Gwieździe towarzyszyła Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz zespół wokalny Warszawskiej Opery Kameralnej, pod batutą Carlo Berniniego. Koncert poprowadził Tomasz Kammel.

Wideo Andrea Bocelli - Hallelujah (live at Teatro Regio di Parma)

"Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ ten kraj zawsze dawał mi dużo miłości. Od czasu kiedy przyjechałem tu po raz pierwszy z moim kolegą, Danielem. Mieliśmy piękny koncert w teatrze i pod koniec naprawdę czułem duże uczucie ze strony obecnych tam ludzi" - powiedział Andrea Bocelli w rozmowie z TVP.

Po roku przerwy u jego boku pojawił się Matteo Bocelli.

"To zawsze jest dla mnie piękna chwila. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem wrócić do Polski. Chcemy przekazać wszystkim ludziom odrobinę nadziei, szczególnie w tych ciężkich czasach. Chcemy podzielić się z polskimi fanami naszą miłością i pasją oraz mamy nadzieję, że uda nam się to zrobić w dobrym stylu" - powiedział 23-letni Matteo.

Wspomniany album "Believe" ukazał się w listopadzie 2020 r. Współprodukowana przez Stevena Mercurio oraz Haydna Bendalla płyta zawiera duety z Alison Krauss i Cecilią Bartoli - dwiema artystkami, których charakterystyczne głosy rozpoznawane są na całym świecie. Do kolekcji utworów trafiła również premierowa kompozycja wieloletniego współpracownika Bocellego, nieżyjącego już włoskiego kompozytora Ennio Morricone. Na płycie "Believe" znalazł się także utwór "Gratia Plena", zamykający ścieżkę dźwiękową cenionego przez krytyków filmu "Fatima".

Clip Andrea Bocelli Gratia Plena (From ''Fatima'' Soundtrack) - & Paolo Buonvino

W czasie, który sprawił, że świat się zatrzymał, Bocelli pobił wszelkie rekordy swoim niezwykle emocjonalnym solowym koncertem "Muzyka Nadziei", transmitowanym na żywo z Katedry Duomo w Mediolanie. Występ Bocellego zgromadził rekordową publiczność w Niedzielę Wielkanocną - wysłuchały go miliony osób na całym świecie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrea Bocelli z nową płytą "Si" Interia.tv

Jako jeden z największych muzycznych występów na żywo wszech czasów, który zgromadził ponad trzy miliony widzów jednocześnie, osiągnął zarazem największą liczbę jednoczesnych odbiorców koncertu muzyki klasycznej w historii Youtube'a. Wideo z tego wydarzenia miało ponad 28 milionów wyświetleń na całym świecie w ciągu pierwszych 24 godzin.