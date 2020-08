Anaal Nathrakh: Szczegóły albumu "Endarkenment"

Poznaliśmy szczegóły premiery jedenastego longplaya angielskiego duetu Anaal Nathrakh.

"Endarkenment" zarejestrowano w studiu w południowej Kalifornii, gdzie od pewnego czasu mieszka Mick "Irrumator" Kenney (gitara / bas / programowanie) z Anaal Nathrakh.

Wokale Dave'a Hunta alias V.I.T.R.I.O.L. nagrano w studiu w rodzinnym Birmingham w Anglii.

Nowa płyta Anaal Nathrakh trafi do sprzedaży 2 października w barwach Metal Blade Records. Materiał dostępny będzie m.in. w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.

Album "Endarkenment" promuje już teledysk do utworu tytułowego. Możecie go sprawdzić poniżej:

Na płycie "Endarkenment" usłyszymy 10 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Endarkenment"

2. "Thus, Always, To Tyrants"

3. "The Age Of Starlight Ends"

4. "Libidinous (A Pig With Cocks In Its Eyes)"

5. "Beyond Words"

6. "Feeding The Death Machine"

7. "Create Art, Though The World May Perish"

8. "Singularity"

9. "Punish Them"

10. "Requiem".