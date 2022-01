Utwór "Down Bad" trafił do sieci 16 stycznia. Od tamtego czasu zebrał 460 tys. wyświetleń. Youtuberka Amouranth sama napisała do niego tekst. Producentem muzyki był Buck Hiley. Teledysk stworzył Morgan "Samatura" Bancroft".

"Down Bad" pod ostrzałem widzów

Utwór wywołał spore zamieszanie, jednak jego odbiór nie był dobry. Wśród najpopularniejszych komentarzy dominują te, w których internauci drwią z braku talentu youtuberki. Oto kilka z nich:

"Dziękuję ci Amouranth. Moja babcia była w śpiączce przez trzy lata. Kiedy włączyłem jej ten utwór, wstała i wyrzuciła mój telefon przez okno".



Wideo Amouranth - Down Bad (Official Music Video) FULL SONG

"Słuchając tego jestem zmotywowany, aby ustawić to na mój budzik. Będę wtedy wstawał wcześniej, aby go wyłączyć".

"Dzięki temu utworowi w końcu mogę docenić wszystkich ciężko i długo pracujących artystów, którzy robią wszystko, aby ich piosenki były dobre. Cieszę się, że żaden z nich nie brał udział przy tej".

"To taka piękna katastrofa, kontynuuj, ta piosenka będzie wieczna".

Kim jest Amouranth?

Amouranth, czyli Kaitlyn Michelle Siragusa, to 28-letnia gwiazda mediów społecznościowych oraz cosplayerką. Znana jest ze swoich materiałów na Youtube oraz Twitchu, na którym z powodów licznych kontrowersji (streamowanie gier w bikini, promowanie treści erotycznych) została tymczasowo usunięta z serwisu.

Obecnie gwiazda mediów społecznościowych na Twitchu ma pięć milionów obserwujących, na Youtube na kilku kanałach zgromadziła ponad milion subskrybentów.