American Song Contest, czyli Konkurs Piosenki Amerykańskiej będzie miał swoją premierę już za niecałe dwa tygodnie, w poniedziałek 21 marca 2022 roku. Podczas dwugodzinnego koncertu emitowanego przez amerykańską stację NBC, usłyszymy piosenki przygotowane przez każdy z 50 stanów. Na finał trzeba będzie jednak zaczekać kilka tygodni - zostanie on wyemitowany w poniedziałek 9 maja, czyli na dzień przed pierwszym półfinałem europejskiej Eurowizji.



W konkursie wezmą udział utwory napisane specjalnie z jego okazji. Zaprezentują się przedstawiciele 50 stanów, stolicy kraju, a także pięciu terytoriów zależnych od USA (Samoa Amerykańskiej, Guamu, Wysp Mariańskich, Puerto Rico i Wysp Dziewiczych). Wszyscy powalczą o tytuł Najlepszej Piosenki Oryginalnej w Stanach.

Poznaliśmy właśnie reprezentantów poszczególnych Stanów. Lista jest naprawdę obszerna i dość zaskakująca, bo znajdują się na niej prawdziwe, utytułowane już gwiazdy! Wśród nich znajdują się m.in. Michael Bolton, wykonawca "When A Man Loves A Woman", który będzie reprezentował stan Connecticut, Macy Gray (Ohio), czy też Jewel (Alaska), która była czterokrotnie nominowana do nagrody Grammy.

Pełna lista uczestników:

Alabama: Ni/Co

Alaska: Jewel

Samoa Amerykańskie: Tenelle

Arizona: Las Marias

Arkansas: Kelsey Lamb

California: Sweet Taboo

Colorado: Riker Lynch

Connecticut: Michael Bolton

Delaware: Nitro Nitra

Floryda: Ale Zabala

Georgia: Stela Cole

Guam: Jason J.

Hawaje: Bronson Varde

Idaho: Andrew Sheppard

Illinois: Justin Jesso

Indiana: UG skywalkin

Iowa: Alisabeth Von Presley

Kansas: Broderick Jones

Kentucky: Jordan Smith

Louisiana: Brittany Pfantz

Maine: King Kyote

Maryland: Sisqó

Massachusetts: Jared Lee

Michigan: Ada LeAnn

Minnesota: Yam Haus

Mississippi: Keyone Starr

Missouri: Brett Seper

Montana: Jonah Prill

Nebraska: Jocelyn

Nevada: The Crystal Method

New Hampshire: MARi

New Jersey: Brooke Alexx

New Mexico: Khalisol

New York: ENISA

North Carolina: John Morgan

North Dakota: Chloe Fredericks

Northern Mariana Islands: Sabyu

Ohio: Macy Gray

Oklahoma: AleXa



Oregon: courtship.

Pennsylvania: Bri Steves

Puerto Rico: Christian Pagán

Rhode Island: Hueston

Południowa Karolina: Jesse LeProtti

Południowa Dakota: Judd Hoos

Tennessee: Tyler Braden

Texas: Grant Knoche

U.S. Virgin Islands: Cruz Rock

Utah: Savannah Keyes



Vermont: Josh Panda

Virginia: Almira Zaky

Washington: Allen Stone

Washington, D.C.: NËITHER

Zachodnia Virginia: Alexis Cunningham

Wisconsin: Jake’O

Wyoming: Ryan Charles



Imprezę poprowadzą Snoop Dogg i Kelly Clarkson. Będzie to pierwsza edycja "amerykańskiej eurowizji" po tym, jak tamtejszy nadawca wykupił licencję do stworzenia własnej wersji konkursu w 2019 roku. Konkurs Eurowizji jest transmitowany w Stanach od początku lat 70., a sporej popularności przysporzył mu także w ostatnim czasie film "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga" ( zobacz! ). Producentami wykonawczymi "American Song Contest" są Audrey Morrissey, Anders Lenhoff, Christer Björkman, Peter Settman, Ola Melzig i Gregory Lipstone oraz Ben Silverman i Howard T. Owens z Propagate, które wyprodukuje wydarzenie.