American Song Contest, czyli Konkurs Piosenki Amerykańskiej będzie miał swoją premierę w poniedziałek 21 marca 2022 roku. Podczas dwugodzinnego koncertu emitowanego przez amerykańską stację NBC, usłyszymy piosenki przygotowane przez każdy z 50 stanów. Na finał trzeba będzie jednak zaczekać kilka tygodni - zostanie on wyemitowany w poniedziałek 9 maja, czyli na dzień przed pierwszym półfinałem europejskiej Eurowizji.



W konkursie wezmą udział utwory napisane specjalnie na konkurs. Zaprezentują się przedstawiciele 50 stanów, stolicy kraju, a także pięciu terytoriów zależnych od USA (Samoa Amerykańskiej, Guamu, Wysp Mariańskich, Puerto Rico i Wysp Dziewiczych). Wszyscy powalczą o tytuł Najlepszej Piosenki Oryginalnej w Stanach.

Będzie to pierwsza edycja "amerykańskiej eurowizji" po tym, jak tamtejszy nadawca wykupił licencję do stworzenia własnej wersji konkursu w 2019 roku. Konkurs Eurowizji jest transmitowany w Stanach od początku lat 70., a sporej popularności przysporzył mu także w ostatnim czasie film "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga" ( zobacz! ). Producentami wykonawczymi "American Song Contest" są Audrey Morrissey, Anders Lenhoff, Christer Björkman, Peter Settman, Ola Melzig i Gregory Lipstone oraz Ben Silverman i Howard T. Owens z Propagate, które wyprodukuje wydarzenie.

Organizatorzy poinformowali właśnie, kto poprowadzi historyczne wydarzenie. I nie mogło zabraknąć prawdziwej niespodzianki, bo obok wokalistki Kelly Clarkson zobaczymy kultowego rapera, Snoop Dogga!





Producent wykonawczy "American Song Contest", Ben Silverman, wyznał na temat konkursu, że spędził 20 lat próbując wyprodukować amerykańską wersję Eurowizji. "Po prostu kocham ten format" - powiedział.



"Gdy Ameryka jest bardziej podzielona niż kiedykolwiek i mamy do czynienia z tak wieloma kwestiami, które nas dzielą, jedną [rzeczą], która naprawdę nas łączy jest nasza kultura... może ją zjednoczyć poprzez celebrowanie jej różnorodności, jej wyróżnień i w przyciąganiu wszystkich wokół jej miłości do muzyki i jej miłości do piosenki" - stwierdził Silverman.

Na razie nie poznaliśmy szczegółów na temat zgłoszonych twórców i piosenek. Raper Flo-Rida ( posłuchaj! ), który w ubiegłym roku reprezentował San Marino stwierdził, że udział w amerykańskiej edycji byłby dla niego "spełnieniem wielkiego marzenia".