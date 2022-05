"Z samego rana wyruszam dziś w kierunku szczęścia i spełnienia marzeń sięgających aż do czasów podstawówki" - napisała Lenska na Instagramie w poniedziałek. Następnego dnia zdradziła, że miejscem realizacji tych marzeń jest Malmö. Aktorka sfotografowała się tam na tle wejścia do studia muzycznego. "To naprawdę się dzieje. Wreszcie pichcę muzykę z Andersem Grahnem i Peterem Zimny" - umieściła notkę pod obrazkiem.



Zimny to pochodzący z Polski saksofonista, działający w Malmö, a Grahn to szwedzki producent muzycznym, tekściarz i kompozytor. Szwed jest m.in. współautorem piosenki "Big Love" z repertuaru The Black Eyed Peas, pracował też z Anastacią nad jej albumem "Evolution".

W piątek 27 maja Lenska przekazała fanom nowe wieści. "Misja wykonana. Pobyt w Szwecji dobiega końca, a ja nie mogę doczekać się, kiedy usłyszycie efekt naszej pracy. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Tymczasem lecę w trasę ze spektaklem 'Kochane pieniążki' i życzę wam miłego weekendu" - zdradziła w najnowszym wpisie. Wspomniane przedstawienie to kryminalna farsa w reżyserii Jerzego Bończaka o mężczyźnie, który przez pomyłkę wszedł w posiadanie teczki z gigantyczną sumą pieniędzy.

To, że Alżbeta Lenska od dziecka interesuje się muzyką, nie jest przypadkowe. Jej ojcem jest Tibor Lensky,czeski muzyk, piosenkarz, a także menedżer Heleny Vondráčkovej.