Alvaro Soler: Nowa, jeszcze bardziej taneczna wersja "La Cintura". Gościnnie wielkie gwiazdy

"La Cintura" - jeden z najbardziej tanecznych przebojów tego lata - doczekał się nowej wersji. W remiksie, poza Alvaro Solerem, słyszymy także popularną Tini oraz amerykańskiego rapera Flo Rida. Cała trójka pojawia się w nowym teledysku. Wakacyjny klip powstawał m.in. w Miami.

Alvaro Soler połączył siły z Tini /Ben Wolf /materiały prasowe

Na punkcie piosenki i układu tanecznego "La Cintura" oszalał cały świat. Singel, w którym Alvaro Soler z rozbrajającą szczerością przyznaje, że nie potrafi tańczyć, znajduje się w ścisłej czołówce największych hitów tegorocznych wakacji.

Po marcowej premierze, utwór znalazł się na 5. miejscu globalnego zestawienia najpopularniejszych piosenek w iTunes, a także zdominował Airplaye w wielu europejskich krajach, w tym w Polsce. Dziennie w Spotify utwór notuje milion streamów, ma także status złotej lub platynowej płyty w wielu krajach, m.in. w Hiszpanii, Włoszech, Finlandii czy Szwajcarii.

W nowej wersji "La Cintura" gościnnie pojawia się argentyńska aktorka i piosenkarka Tini, którą cały świat pokochał dzięki głównej roli w serialu "Violetta", a także amerykański raper Flo Rida, znany dzięki takim przebojom jak "Whistle", "Wild Ones" ft. Sia czy "Right Round" ft. Kesha. Roztańczone trio w wakacyjnym klipie sprawia, że "La Cintura" brawurowo wkracza na rynek międzynarodowy.



Debiutancki album Alvaro Solera, "Eterno Agosto" przyniósł takie hity jak "Sofia" (#1 w 17 krajach, Top 5 w 30 krajach), "El Mismo Sol" czy "Yo Contigo, Tú Conmigo (The Gong Gong Song)". Krążek zdobył łącznie ponad 30 złotych, platynowych i diamentowych wyróżnień (w Polsce potrójna platyna). Jego kanał na YouTube dziennie oglądany jest 1,7 mln razy.



"Kiedy pisałem tekst 'La Cintura', cały czas wydawało mi się, że powinienem wyrzucić wzmiankę o biodrach z refrenu, bo jestem fatalnym tancerzem. Potem stwierdziłem jednak: czemu nie powiedzieć głośno o moich kompleksach? O tym, że wyglądam jak idiota, kiedy tańczę? Żeby było jeszcze lepiej, teraz dostają filmiki z całego świata, na których ludzie tańczą do mojej piosenki. Uwielbiam je!" - opowiada Alvaro.



7 września do sklepów i serwisów cyfrowych trafi nowy album Alvaro Solera "Mar De Colores".

