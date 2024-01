Debiut Alterium, w którym przy mikrofonie stoi znana także z międzynarodowego projektu The Erinyes i włoskiego Walk In Darkness Nicoletta Rosellini, powstał w niemieckich studiach Emperial Sound (nagrania oraz miks pod okiem Larsa Rettkowitza, gitarzysty Freedom Call) i Indiscreet Audio (mastering z Achimem Köhlerem za konsoletą).

Wśród 10 przygotowanych kompozycji znalazła się także przeróbka utworu "Bismarck" z repertuaru szwedzkiego Sabaton.

Premiera "Of War And Flames" odbędzie się 8 marca. Wydaniem pierwszego longplaya Alterium zajmie się niemiecka AFM Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD w digipacku, cyfrowo oraz w limitowanej edycji winylowej.

Najnowszym z serii singli publikowanych przez Alterium od połowy ubiegłego roku jest wypuszczony na początku stycznia, tytułowy "Of War And Flames". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Wideo ALTERIUM - Of War and Flames (2024) // Official Music Video // AFM Records

Alterium - szczegóły albumu "Of War And Flames" (tracklista):

1. "Drag Me To Hell"

2. "Siren's Call"

3. "Of War And Flames"

4. "Firebringer"

5. "Crossroads Inn"

6. "Shadowsong"

7. "Crystalline"

8. "Heroine Of The Sea"

9. "Chasing The Sun"

10. "Bismarck" (przeróbka Sabaton).