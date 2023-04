Z nadchodzącego albumu "I tak cię kocham" do tej pory poznaliśmy piosenki "Tetris" , "Maleńka" i "Friend" .

Teraz Alicja Janosz wypuściła teledysk "Bez ciebie" .

"Ta piosenka to mój pokłon w stronę kobiet - każdej we mnie i każdej przy mnie. A zwłaszcza do moich przodkiń i tych, które walczyły w przeszłości oraz walczą teraz o każdą z nas..." - mówi o nowym numerze 37-letnia wokalistka.

W nagraniu towarzyszą jej mąż Bartosz Niebielecki (perkusja), Anna Fiedukiewicz (wiolonczela), Albert Kokoszewski (gitara), Piotr Świętoniowski (bas) i Bartek Miarka (mandolina).

"Kobiecość dzisiaj rozumiem jako uznanie złożoności naszej natury. Myślę, że jako kobiety ciągle uczymy się siebie i odkrywamy wciąż od nowa. Czasem zachwycone, a czasem przerażone. Bo paleta barw kobiecości jest nieskończona. Uwielbiam kobiecą energię. Taniec nieskrępowanych dzikich dziewczynek, które w nas żyją" - napisała na Instagramie wokalistka.

Dodajmy, że Janosz rozpoczęła serię autorskich podcastów związanych z premierą płyty i kolejnych piosenek, od których biorą tytuły kolejne odcinki. W pierwszym ("Maleńka") pojawiła się dziennikarka, prezenterka telewizyjna i psycholożka Małgorzata Ohme. W drugim odcinku ("Friend") Janosz rozmawiała z wokalistką Eweliną Flintą .

9 kwietnia premierę będzie miał kolejny odcinek ("Bez ciebie"), w którym wystąpi psycholożka Joanna Chmura.

Dawno niewidziana Alicja Janosz na konferencji we Wrocławiu 1 / 6 Alicja Janosz to utalentowana wokalistka, której rozpoznawalność przyniósł udział w pierwszej polskiej edycji programu "Idol" w 2002 roku. 16-letnia wówczas Ala Janosz pokonała w finale m.in. Ewelinę Flintę oraz Szymona Wydrę. Źródło: AKPA Autor: Prończyk

Przypomnijmy, że obie Alicja Janosz i Ewelina Flinta zmierzyły się w pierwszej polskiej edycji programu "Idol" w 2002 roku. 16-letnia wówczas Ala Janosz zajęła pierwsze miejsce, a Ewelina Flinta była druga. Na trzeciej pozycji w ścisłym finale znalazł się Szymon Wydra .

