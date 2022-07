"Szansa na sukces" była pierwszym, a zarazem jednym z najpopularniejszych programów typu talent show. Wojciech Mann był twarzą programu, ale w niejasnej atmosferze rozstał się z nim po niemal 20 latach prowadzenia. Później zastąpił go Artur Orzech, który jakiś czas później w trybie natychmiastowym został wyrzucony z tej posady.

Jego miejsce zajął związany od lat z TVP Marek Sierocki. Razem z organizacją Eurowzji Junior postawiono na pomysł, by wyłaniać kolejnych reprezentantów za pomocą "Szansy na sukces. Eurowizja Junior". Gospodarzem tej specjalnej edycji był także Marek Sierocki.

Aż do teraz, bo jak podało TVP, nowym prowadzącym show został Aleksander Sikora. Na co dzień można go oglądać w programie śniadaniowym Telewizji Polskiej, ale był on też komentatorem Eurowizji i jednym z współprowadzących sylwestrowy koncert Dwójki.

"Co za wiadomość! Aleksander Sikora poprowadzi 'Szansę na sukces. Eurowizja Junior'. Olek, gratulujemy i do zobaczenia na antenie!" - napisało TVP.

Nie wiadomo jeszcze, czy jest to zmiana na stałe i czy dotknie także oryginalnej odsłony programu dla starszych uczestników.