Aleksander Kwaśniewski podzielił się swoimi ulubionymi piosenkami [LISTA]

Radio Kampus zdobyło listę ulubionych utworów byłego prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego. Znaleźli się na niej m.in. Ray Charles, Łona i Webber oraz zięć polityka Kuba Badach.

Aleksander Kwaśniewski ujawnił listę swoich ulubionych utworów /Łukasz Piecyk / Reporter

Preferencja muzyczne polityków są w wielu przypadkach niewiadomą. Ten trend przełamywać zaczął m.in. Barack Obama, który od pewnego momentu regularnie publikuje swoje wakacyjne playlisty.

Reklama

Dziennikarze Radia Kampus - duet Pablo i Diego - postanowili sprawdzić natomiast, czego słucha były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski.

Radiowcy, jak sami stwierdzili, po długim czasie oczekiwania, otrzymali w końcu od Sekretariatu Biura Aleksandra Kwaśniewskiego. W zestawieniu znalazło się 11 pozycji, a wśród nich John Mayer, Ray Charles, Łona i Webber, Zbigniew Wodecki oraz Kuba Badach, zięć polityka.



Oto pełna lista piosenek:

1. Larry Goldings - "Boogie on reggae woman"

2. Zbigniew Wodecki -"Rzuć to wszystko co złe"

3. Kuba Badach - "Wall of kindness"

4. Marek Napiórkowski - "Vietato fumare"

5. Łona i Webber - "Gdzie tak pięknie"

6. John Mayer - "Vultures"

7. Kuba Badach - "Jestem kimś"

8. Michael Brecker & James Taylor - "Nearness of you"

9. Łona i Webber - "Co tak wyje?"

10. Ray Charles -"A Song For You"

11. Hymn Ligi Mistrzów (Tony Britten "Zadok the priest").





Clip Kuba Badach Jestem kimś

Diego i Pablo zapowiedzieli, że to nie koniec i wkrótce na pewno o swoje listy będą prosić kolejnych polityków.