Alchemia IATT (nowa płyta "Magnum Opus")

"Magnum Opus" (w alchemii mistrzostwo w poznaniu tajemnic przemiany metali nieszlachetnych w złoto), trzeci longplay melodyjnego black / deathmetalowego kwartetu z Filadelfii, wyprodukował Joe Cantamessa, gitarzysta prowadzący IATT. Za miks i mastering odpowiada Brazylijczyk Marcos Cerutti, a za okładkę amerykański artysta Adam Burke.

Na następcy płyty "Nomenclature" z 2019 roku usłyszymy kilku gości. Są nimi Ben Karas, skrzypek black / folkmetalowego zespołu Windfaerer z New Jersey; Jake Superchi, wokalista amerykańskiej grupy Uada spod znaku melodyjnego black metalu; a także dwaj saksofoniści: Jørgen Munkeby z norweskiego Shining i znany z prog / deathmetalowego Burial In The Sky Amerykanin Zach Strouse; listę gości zamyka zaś gitarzysta Daryl Baker.

Nowy album IATT wyda szwedzka Black Lion Records, której współzałożycielem jest wspomniany Brazylijczyk Marcos Cerutti. Materiał trafi do sprzedaży 27 maja (CD, cyfrowo, limitowana wersja winylowa).

Płytę "Magnum Opus" pilotuje numer “Seven Wandering Stars", w który wystąpili gościnni wokalista Jake Superchi z Uada i skrzypek Ben Karas z Windfaerer. Teledysk "Seven Wandering Stars" IATT możecie zobaczyć poniżej:

Clip IATT Seven Wandering Stars feat. Jake Superchi (UADA)

Oto program albumu "Magnum Opus":

1. "Servitude, Subjugate"

2. "Ouroboros"

3. "Prima Materia"

4. "Elixir Of Immortality"

5. "Exculpate, Exonerate"

6. "Demiurgos (Architect Of Disaster)"

7. "Planes Of Our Existence"

8. "Seven Wandering Stars"

9. "Chrysopoeia".