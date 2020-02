Album koncertowy od Mord'A'Stigmata

"Songs For The Exiles (Live At Roadburn 2019)" - to tytuł koncertowego albumu Mord'A'Stigmata.

Mord'A'Stigmata w akcji /Karol Makurat / Reporter

"Songs For The Exiles (Live At Roadburn 2019)" będzie pierwszą tego typu płytą w karierze małopolskiej formacji.Materiał zarejestrowano podczas występu na festiwalu Roadbun w Tilburgu, 14 kwietnia 2019 roku. Za miks i mastering odpowiedzialny jest Marcel van de Vondervoort (m.in. Ulver, Triptykon, Neurosis, Cult of Luna).



Okładkę zaprojektował Credo Quia Absurdum, a całością oprawy graficznej zajął się P.(Cursed Art).

Album trafi na rynek 19 marca, czyli w dniu startu minitrasy po Polsce z okazji 15. urodzin zespołu. Limitowaną do 500 egzemplarzy płytę wyda Pagan Records, a będzie ona dostępna wyłącznie podczas wspomnianych koncertów oraz na stronie wydawcy.



Tego samego dnia, na białym i czarnym winylu pojawią się wznowienia dwóch starszych materiałów Mord'A'Stigmata, czyli trzeciego longplaya "Ansia" (2013 r.) i EP-ki "Our Hearts Slow Down" (2015 r.).



Posłuchaj utworu "Exiles" Mord'A'Stigmata z wysoko ocenianego, ostatniego albumu "Dreams Of Quiet Places" z 2019 roku: