Album koncertowy od Lacuna Coil. Kiedy premiera?

"Live From The Apocalypse" - to tytuł nowego materiału włoskiej grupy Lacuna Coil.

Zespół Lacuna Coil przygotował album koncertowy /materiały prasowe

Reklama

Album "Live From The Apocalypse" zarejestrowano 11 września 2020 roku w mediolańskim klubie Alcatraz podczas transmitowanego na żywo w internecie koncertu, który - z uwagi na epidemię koronawirusa - odbył się bez udziału publiczności.

Reklama

Podopieczni Century Media Records zagrali wówczas w całości materiał z ostatniej studyjnej płyty "Black Anima" (2019 r.) oraz m.in. halloweenowy singel "Bad Things", który wypuszczono osobno.

"Granie dla pustej sali było z jednej strony trudne, z drugiej zaś możliwość ponownego połączenia się z fanami w ich domach i ludźmi pracującymi przy tym przedsięwzięciu była wspaniałym uczuciem. Wielu spodobał się ten koncert - było to z pewnością niepowtarzalnie wydarzenie przepełnione mnóstwem emocji. 'Live From The Apocalypse' to okazja do zaproponowania fanom nowego materiału, gdy kryzys związany z koronawirusem jest wciąż obecny, dotykając zarówno ich, jak i nas. Album ten jest symbolem wyjątkowego momentu w naszej karierze (i życiu), o którym nigdy nie zapomnimy, jako że to wtedy - dosłownie - 'wydobyliśmy się z apokalipsy'" - powiedział Andrea Ferro, wokalista Lacuna Coil.

"Live From The Apocalypse" ujrzy światło dzienne 25 czerwca (również w wersji z materiałem DVD).

Z koncertową odsłoną singla "Bad Things" Lacuna Coil z "Live From The Apocalypse" możecie się zapoznać poniżej: