Śmierć muzyka potwierdzili jego synowie. Calum i Hamish wydali specjalne oświadczenie:

"[Alan Rankine] zmarł spokojnie w domu otoczony bliskimi, krótko po świętach, które spędził z rodziną. Był pięknym, miłym i kochającym człowiekiem, którego będzie nam brakować".

Kim był Alan Rankine?

Alan Rankine był jednym z założycieli zespołu The Associates. Grupa powstała w późnych latach 70., a drugim kluczowym członkiem był wokalista Billy Mackenzie. Grupa wydała trzy albumy - "The Affectionate Punch", "Fourth Drawer Down" i "Sulk".

W 1982 roku Rankine zdecydował się opuścić grupę i zajął się produkcją muzyczną. Pracował m.in. z Cocteau Twins. W 1986 roku spróbował sił solowo.

Był też jednym z wykładowców w Glasgow Kelvin College, gdzie pomagał młodym adeptom muzyki rozkręcić wytwórnię Electric Honey Records. W tym labelu swoje kariery zaczynały takie składy jak: Snow Patrol, Biffy Clyro i Belle & Sebastian.



Wideo