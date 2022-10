Za zwycięstwo w "RuPaul's Secret Celebrity Drag Race" AJ McLean otrzymał 100 tys. dolarów nagrody. Tę kwotę przekazał swojej organizacji charytatywnej, Trans LifeLine - jest to telefon zaufania dla osób transpłciowych.

W drugiej edycji "RuPaul's Secret Celebrity Drag Race" wzięło udział dziewięcioro gwiazd. Skrywały się one jednak pod pseudonimami. Tajemniczości dodawały im też ekstrawaganckie kostiumy i charakteryzacje. Uczestnicy wykonywali piosenki innych artystów, poruszając ustami do playbacku. Dopiero, gdy ogłaszano zwycięzcę programu, widzowie dowiedzieli się, że postać sceniczną o nazwie Poppy Love stworzył AJ McLean.

Wokalista grupy Backstreet Boys od lat wspiera społeczność LGBT. Udzielił nawet ślubu swoim dwóm homoseksualnym przyjaciołom. Jak mówił mediom, wziął udział w "RuPaul's Secret Celebrity Drag Race", by zainspirować swoje dwie córki, 9-letnią Elliott i 5-letnią Lyric, do tego, by nie bały się wyrażać swojego prawdziwego "ja". Deklaruje, że będzie je wspierał bez względu na to, jaką drogę życiową obiorą.

Udział w telewizyjnym show jest dla McLeana tylko przerywnikiem w światowym tournee, jakie w tym roku rozpoczęła grupa Backstreet Boys. 29 października słynny boysband wystąpi z koncertem w Tauron Arenie Kraków.

Z kolei 14 października do sklepów trafi bożonarodzeniowa płyta "A Very Backstreet Christmas".

Backstreet Boys - kariera i twórczość

AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson i Brian Littrell swój imienny debiutancki album wydali w 1996 r. Płyta sprzedała się w ponad 10-milionowym nakładzie na całym świecie.



Jeszcze większym komercyjnym sukcesem była trzecia płyta "Millenium" (1999), która rozeszła się w liczbie ponad 24 mln.

W sumie zespół sprzedał na całym świecie ponad 130 mln swoich płyt.

Po 14 miesiącach rezydowania i ustanawiania kolejnych rekordów w Las Vegas Amerykanie w maju 2019 rozpoczęli "DNA World Tour" - swoją największą trasę halową od 18 lat. Grupa pojawiła się wówczas w Polsce, występując w czerwcu w hali COS Torwar w Warszawie.

"DNA" to dziesiąty studyjny album zespołu. Płyta zawiera utwory napisane przez takich autorów jak Lauv (Charli XCX), Andy Gammer, Stuart Crichton (DNCE) oraz Mike Sabbath (J Balvin). Płytę promowały single "Don't Go Breaking My Heart" i "Chances".

W 2006 roku z boysbandu postanowił odejść Kevin Richardson, który powrócił w 2012 roku. Zespół w czteroosobowym składzie wydał album "Unbreakable" i "This is Us".