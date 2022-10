Do wypadku doszło w Nowym Jorku, gdzie muzyk i internetowy gwiazdor mieszkał. Tragiczną śmierć artysty potwierdziła jego siostrą, informację 26 października przekazał dalej serwis gazety "The New York Times". Według źródeł dziennikarzy twórca zmarł pod koniec września.



Kim był Ahmed Alshaiba?

Urodzony w Jemenie w 1990 roku Ahmed Alshaiba był muzykiem i popularnym twórcą na Youtube. Swój kanał założył w 2007 roku i od tamtego czasu publikował tam covery przebojów, które grał na instrumencie ud.

Na jego kanale pojawiły się nowe wersje m.in. hitów Luisa Fonsiego, Eda Sheerana, Sii, Alana Walkera, Adele i Charliego Putha.

Najpopularniejszymi coveram na jego kanale były covery: "Despacito" ( sprawdź tekst ) (7,2 mln), motywu z filmu "Ostatni Mohikanin" (9,2 mln) "Shape of You" (6,8 mln) oraz utworu "Aicha" (8,9 mln) ( sprawdź tekst ).

Muzyk działał również na TikToku, a jego kanał w zeszłym roku przebił tam 100 milionów wyświetleń.

32-letni muzyk w sierpniu wydał swój debiutancki album "Malahide".