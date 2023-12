Agnieszka Chylińska po ponad czterech latach przypomniała się nową studyjną płytą "Never Ending Sorry".

"Kompozycyjnie i aranżacyjnie ten album jest właściwie doskonały. Gitarowo jest to prawdopodobnie najlepsze, co ostatnio w Polskiej muzyce rockowej powstało. Riffy rodem z lat siedemdziesiątych, solówki z przepięknie brzmiącymi przesterami, piano i trąbka. Czego chcieć więcej?" - pisał o płycie w swojej recenzji Andrzej Kozioł.

Reklama

Agnieszka Chylińska z platynową płytą za "Never Ending Sorry". Co zrobi z nagrodą?

Wydawnictwo uzyskało w połowie grudnia uzyskało status podwójnej platyny (sprzedało się w nakładzie ponad 60 tys. egzemplarzy). Wokalistka z tej okazji nagrała wiadomość, w której podziękowała swoim fanom za to wyróżnienie.



"Pędzę do was, bo chcę się pochwalić tym, że płyta 'Never Ending Sorry' pokryła się podwójną platyną. Jestem z siebie bardzo dumna, ale z tego miejsca chciałabym też podziękować wszystkim tym, którzy bardzo ciężko pracowali na sukces tej płyty. Myślę też, że przede wszystkim należą się podziękowania dla publiczności i nie jestem w tym kurtuazyjna. Naprawdę to doceniam i jestem bardzo szczęśliwa, że Wam się płyta spodobała (...). Jest to taka miła niespodzianka przed świętami" - stwierdziła wokalistka.



Chylińska wiosną rusza w trasę koncertową. Gdzie wystąpi?

Przypomnijmy, że wiosną artystka ponownie wyruszy w trasę koncertową po największych halach w Polsce, gdzie świętować będzie 30-lecie twórczości. Choć do tego wydarzenia zostało jeszcze kilka miesięcy fani już zdążyli wykupić bilety trasę w połowie. Show Chylińskiej zawita 25 lutego do łódzkiej Atlas Areny, kolejno 3 marca do wrocławskiej Hali Stulecia, 17 marca odbędzie się koncert na Międzynarodowych Targach Poznańskich, 22 marca na warszawskiej hali COS Torwar, 14 kwietnia w Ergo Arenie na pograniczu Gdańska i Sopotu, 21 marca w krakowskiej Tauron Arenie, 28 kwietnia w katowickim Spodku a finałowy koncert będzie miał miejsce w szczecińskiej Netto Arenie 12 maja.