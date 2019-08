"Agent King": Netflix pokaże animowany serial z Elvisem Presleyem

Platforma Netflix zapowiedziała animowany projekt "Agent King", którego głównym bohaterem będzie król rock'n'rolla Elvis Presley.

Elvis Presley będzie bohaterem serialu "Agent King" /Bettmann /Getty Images

"Agent King" to animowany serial dla dorosłych. "Elvis Presley zamienia biały uniform na plecak odrzutowy i zostaje tajnym agentem, aby pomóc w walce z ciemnymi siłami zagrażającymi krajowi, który kocha - a wszystko to przy jednoczesnym utrzymaniu swojej pracy jako Król rock and rolla" - czytamy w zapowiedzi prasowej produkcji.

"Odkąd był młodym chłopakiem Elvis marzył o tym, by być superbohaterem walczącym z przestępczością i ratującym świat. Będzie mógł to zrobić dzięki serialowi ‘Agent King’" - mówi Priscilla Presley, która odpowiada za produkcję cyklu. "Ja i John Eddie jesteśmy podekscytowani współpracą z Netflix i Sony Animation nad tym niesamowitym projektem i możliwością pokazania światu Elvisa, którego wcześniej nie widzieli".

Mike Arnold zajmie się scenariuszem i będzie showrunnerem.



W przedsięwzięciu - oprócz Netflixa - biorą także udział Authentic Brands Group, Sony Pictures Animation i Sony Pictures Television.

Zdjęcie Istnieje teoria spiskowa, że Elvis tak bardzo chciał zostać agentem FBI, że upozorował swoją śmierć, aby móc zacząć pracować jako federalny. O możliwość zostania agentem muzyk prosił również prezydenta Nixona podczas ich spotkania / National Archive/Newsmakers / Getty Images

Elvis Presley zmarł 16 sierpnia 1977 roku w swojej posiadłości w Graceland w Memphis. Nieprzytomnego muzyka znalazła w łazience jego dziewczyna Ginger Alden. Próby odratowania Presleya nie powiodły się, a zgon stwierdzono o godzinie 15:30.

Oficjalną przyczyną śmierci Elvisa był zawał serca, wywołany przez śmiertelną mieszankę leków i narkotyków (poinformowano, że sekcja zwłok wykazała w jego organizmie kokainę, demerol, leki przeciwhistaminowe, uspokajające, kodeinę, a także barbiturany). W ostatnich latach swojego życia Presley zmagał się z wieloma dolegliwościami: jaskrą, chorobami jelita grubego i wątroby oraz nadciśnieniem.

Presley pochowany został 18 sierpnia, a pod jego rezydencją ostatnią drogę legendy śledziło ponad 80 tys. osób.



Netflix ma 151 mln użytkowników

W drugim kwartale br. Netflix zanotował wzrost wpływów o 26 proc. do 4,9 mld dolarów oraz 271 mln dolarów zysku netto. W ciągu trzech miesięcy platforma pozyskała 2,7 mln nowych subskrybentów, a globalnie ma obecnie ponad 151 mln użytkowników. W drugim kwartale br. Netflix po raz pierwszy w swojej historii zanotował stratę użytkowników w USA - z usług serwisu zrezygnowało tam 126 tys. subskrybentów netto, podczas gdy wcześniej przewidywano ich wzrost na poziomie 352 tys.

Pod koniec kwietnia firma poinformowała, że zwiększy swoje zadłużenie o dwa mld zł, a środki te zostaną przeznaczone na realizację nowych treści i zakup licencji do zewnętrznych produkcji.

Platforma nie ujawnia, ilu płacących użytkowników ma w Polsce. Z szacunków Amper Analysis wynika, że może ich być 800 tys. Według badania Gemius/PBI w marcu br. Netflix miał w Polsce 3,43 mln realnych użytkowników i odnotował 43,35 mln odsłon.