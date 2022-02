Aeviterne z pierwszą płytą "The Ailing Facade". Kiedy premiera?

Album "The Ailing Facade" zmiksował Ian Jacyszyn, perkusista Aeviterne. Za mastering odpowiada nowojorski producent i muzyk Colin Marston, członek m.in. Dysrhythmii, Gorguts i Krallice. Okładkę zaprojektował amerykański artysta Mark McCoy, którego prace widnieją też na nagraniach Pig Destroyer i Full Of Hell oraz "Sireless", EP-ce Aeviterne z 2018 roku.

Zawarta na "The Ailing Facade", bogata w eksperymenty, awangardowa, gęsta i wielowarstwowa muzyka nowojorczyków może okazać się jedną z najciekawszych premier tego roku; materiałem na miarę ostatnich sukcesów ich ziomków z Imperial Triumphant.

"Choć punktem odniesienia może tu być surowe, techniczne granie Immolation i psychodeliczna groza Godflesh, nie oddaje to w całości pożerającej wszystko alchemii 'The Ailing Facade'" - czytamy o debiutanckim albumie Aeviterne.

Pierwsza płyta Aeviterne będzie mieć swą premierę 18 marca nakładem kanadyjskiej Profound Lore Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD oraz cyfrowo; edycja winylowa trafi na rynek latem.

Z gargantuicznym brzmieniem Aeviterne możecie się zmierzyć słuchając utworu "Denature":

Wideo AEVITERNE - Denature (official audio)

Oto program albumu "The Ailing Facade":

1. "Denature"

2. "Stilled The Hollows' Sway"

3. "Penitent"

4. "The Reeking Suns"

5. "The Gaunt Sky"

6. "Obeyance"

7. "The Ailing Facade"

8. "Dream in Lies".