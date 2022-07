"Jesteśmy bardzo szczęśliwe, że nasz nowy projekt 'Girls - The 2nd Mini Album' w końcu jest dostępny dla wszystkich fanów. Na 'Girls' mogłyśmy bardziej eksplorować nasze brzmienie i opowiedzieć nowe historie. Nie możemy się doczekać koncertów i spotkań z naszymi fanami" - mówią artystki z aespa.

Afirmujący życie "Girls - The 2nd Mini Album" zachęca słuchaczy do podążania własną ścieżką. Zestaw zawiera opublikowany w 2020 roku debiutancki singel grupy, "Black Mamba", jak również futurystyczny, hiphopowy remake "Dreams Come True" - hitu z 1998 roku pionierskiej k-popowej formacji S.E.S. Inne wyróżniające się na płycie piosenki to "Lingo", tytułowa "Girls", cukierkowa "ICU" oraz anglojęzyczny singel "Life's Too Short", który podbija rozgłośnie radiowe i platformy streamingowe.

Reklama

"Girls - The 2nd Mini Album" to nowy rozdział światowej sławy gwiazd, których debiutancka EP-ka "Savage - The 1st Mini Album" jesienią 2021 roku dotarła do TOP20 zestawienia Billboard 200, co było najwyższą pozycją dla jakiejkolwiek k-popowej żeńskiej formacji. Ponadto "Savage" znalazło się na listach Top Independent Albums, Top Album Sales czy Top World Albums notowania Billboardu. Płyta spotkała się z powszechnym uznaniem, w tym dziennikarzy takich tytułów, jak "Forbes", "Teen Vogue", "Rolling Stone" i "Flaunt". Co więcej, "Times" umieścił zespół aespa w zestawieniu "The Next Generation Leaders, Class of 2022" ("Liderzy kolejnego pokolenia: Rocznik 2022").

Wideo aespa 에스파 'Girls' MV

Tracklista "Girls - The 2nd Mini Album:



1. "Girls"

2. "Illusion"

3. "Lingo"

4. "Life's Too Short"

5. "ICU"

6. "Life's Too Short" (English Ver.)

7. "Black Mamba"

8. "Forever"

9. "Dreams Come True".