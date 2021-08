Aeon: Szczegóły albumu "God Ends Here"

"God Ends Here", piąty, a zarazem pierwszy od dziewięciu lat album szwedzkich deathmetalowców, nagrano w Studio Starköl (perkusja), Rise To Dominate Studio (gitary i bas) oraz Metallfabriken Studio (wokale). Produkcją zajął się Ronnie Björnström.

Okładkę nowej płyty podopiecznych Metal Blade Records zaprojektował włoski artysta Paolo Girardi.

Na następcy albumu "Aeons Black" (2012 r.) w barwach Aeon zadebiutował nowy perkusista Janne Jaloma, muzyk figurujący także w składzie blackmetalowego Dark Funeral.

Nowy longplay Aeon ujrzy światło dzienne 15 października (CD, na winylu, cyfrowo).

Premierową kompozycję "Church Of Horror" Aeon możecie sprawdzić poniżej:

Wideo Aeon - Church Of Horror (LYRIC VIDEO)

Na albumie "God Ends Here" usłyszymy 16 utworów. Oto ich lista:



1. "The Nihilist"

2. "Liar's Den"

3. "Let It Burn"

4. "Orpheus Indu Inferis"

5. "Church Of Horror"

6. "Deny Them Eternity"

7. "Forsaker"

8. "Into The Void"

9. "God Ends Here"

10. "Severed"

11. "Just One Kill"

12. "Mephistopheles"

13. "Let The Torturing Begin"

14. "Despise The Cross"

15. "Overture: Magnum Reginae"

16. "Queen Of Lies".