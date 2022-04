Adele zamierza wynagrodzić widzom niesmak, jaki pozostał po odwołanej serii koncertów w Caesars Palace. Po scenicznym falstarcie brytyjska piosenkarka zwolniła kreatywny zespół, z którym współpracowała i zaangażowała nową ekipę, z pomocą której stworzy całkowicie nowy show - donosi brytyjski "The Telegraph".

Według relacji dziennika, jedną z osób, która straciła posadę, jest scenografka Esmeralda Devlin, z którą Adele miała się poważnie sprzeczać w trakcie przygotowań do rezydentury. Jej miejsce zajął dyrektor artystyczny Kim Gavin. Spoglądając na jego portfolio można spodziewać się widowiskowego show.

Gavin ma w swoim dorobku organizację takich wydarzeń, jak koncerty Take That czy ceremonię zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Gavin połączy swoje siły z zespołem produkcyjnym Stufish, który stoi za produkcją koncertów Simply Red, Abba Voyage, AC/DC czy widowiskowym koncertem Beyonce na festiwalu Coachella.

