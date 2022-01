Adele postanowiła nagrać drugi teledysk promujący płytę "30", która biła rekordy sprzedaży zarówno w Polsce, jak i na świecie. Przy pracy nad klipem brytyjska artystka ponownie spotkała się z Samem Brownem, reżyserem odpowiadającym za oprawę "Rolling In The Deep".

Czwarty album Adele dominuje listy przebojów na całym globie. Płyta osiągnęła w Polsce platynowy status w zaledwie kilka tygodni po premierze. Wokalistka może się też pochwalić potrójnie platynową płytą w Stanach Zjednoczonych oraz podwójną platyną w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji i Korei Południowej.



Clip Adele Oh My God

"30" to najlepiej sprzedająca się płyta zagranicznego artysty w Polsce w 2021 roku. Krążek utrzymywał się na pierwszym miejscu najlepiej sprzedających się płyt magazynu Billboard przez siedem tygodni. To także jedyny album, który sprzedał ponad milion fizycznych kopii w ubiegłym roku.

Adele w ramach specjalnego wydarzenia "Adele: One Night Only" dała premierowy występ, który odbył się przed gmachem obserwatorium Griffith Park w Los Angeles.

Utworem, który jeszcze przed premierą wprowadził nas w klimat płyty było "Easy On Me". Numer zajmował pierwszą pozycję listy Billboard Hot 100 przez osiem tygodni. To także najczęściej grana piosenka w amerykańskich stacjach radiowych. Utrzymała się na tej pozycji przez sześć tygodni, bijąc tym samym o tydzień poprzedni rekord artystki z utworem "Rolling In The Deep". 21 stycznia 2022 roku Adele zacznie także swoją niezwykłą rezydenturę "Weekends With Adele" w Las Vegas.

