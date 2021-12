Wiele gwiazd komunikuje się z fanami przez social media, ale duża część z nich korzysta przy tym z pomocy specjalistów. Nie muszą wtedy samodzielnie wchodzić w interakcję i poświęcać czasu na odpisywanie fanom. Podobnie jest w przypadku Adele, która naprawdę zaskoczyła świat na chwilę przed wydaniem albumu "30". Wówczas brytyjska piosenkarka rozpoczęła nagle wideo-czat z fanami na Instagramie. Gwiazda jednak nie ma zamiaru robić tego ponownie w najbliższym czasie.



Wideo Adele - To Be Loved

W niedawnej rozmowie z vlogerką NikkieTutorials, gdzie Adele pokazała się bez makijażu, autorka "Someone Like You" przyznała, że nie lubi samodzielnie obsługiwać streamingu na żywo, a także, że... nie ma już nawet hasła do swojego konta!



Wideo POWER OF MAKEUP: Adele! | NikkieTutorials

"W trakcie pandemii COVID-19, dali mi moje hasło. Nigdy wcześniej nie udzielono mi haseł do moich serwisów społecznościowych. I chyba wszyscy o tym wiedzą" - stwierdziła piosenkarka. Dlaczego więc nie mogła korzystać samodzielnie z kont? "Martwili się, czy się upiję, czy będę zirytowana, cokolwiek bym zrobiła. Nie odpowiadam nikomu, bardziej po prostu zamieszczam moje ogólne myśli" - wyjaśniła.



Nic co piękne nie trwa wiecznie, bo jeden post, który zamieściła Adele, kosztował ją utratę hasła do własnego konta! O dziwo to naturalne i "normalne" zdjęcie bardzo podobało się jej miłośnikom, ale nie pasowało do stylu divy, jaki wykreowali jej marketingowcy. "Po prostu dzieliłam się zabawnymi memami i innymi rzeczami z moimi przyjaciółmi. A potem zamieściłam zdjęcie, o którym wiele osób wie. To jedyne zdjęcie, które kiedykolwiek opublikowałam sama. I po tym znowu zabrali mi hasło" - powiedziała Adele. Przypuszcza się, ze chodziło o jej zdjęcie zamieszczone w lecie 2020 roku na karnawale Notting Hill w Londynie.



Instagram Post

Z wywiadu z makijażystką dowiedzieliśmy się jeszcze, że Adele nie planuje już więcej robić takich niezapowiedzianych relacji na żywo. Wszystko z tego powodu, że Adele nie umie obsługiwać live'ów, a także, że nie jest to jej styl. "Nigdy więcej bym tego nie zrobiła" - powiedziała. "Nie rozumiem, o co to całe zamieszanie. Nie cieszyło mnie to w ogóle. To znaczy podobało mi się w trakcie, ale już po wszyscy moi przyjaciele pytali, 'Wszystko z Tobą w porządku?'. I mówili mi, co mam robić i jak mam wyglądać (podczas live'a - przyp. red.).(...) Szczerze mówiąc, to było warte zapamiętania" - dodała.



