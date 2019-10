Adele przeszła sporą metamorfozę. Czarowała na imprezie Drake'a

31-letnia Adele była jedną z gwiazd na urodzinowej imprezie Drake’a, a media natychmiast dostrzegły, że wokalistka mocno schudła. Co słychać u popularnej wokalistki?

Adele pojawiła się na imprezie Drake'a /Kevin Mazur /Getty Images

24 października Drake obchodził swoje 33. urodziny. Z tej okazji zaprosił swoich znajomych na wielką imprezę do swojego klubu. Nie zabrakło również gwiazd. Zainteresowanie mediów przykuła dawno niewidziana Adele.

Przypomnijmy, że 31-letnia wokalistka od pewnego czasu unika publicznych wystąpień. Po zakończeniu ogromnej światowej trasy promującej płytę "25" wokalistka zrobiła sobie przerwę od kariery muzycznej i skoncentrowała się na życiu prywatnym.

W kwietniu tego roku piosenkarka zakomunikowała, że po ośmiu latach związku rozstała się ze swoim mężem Simonem Koneckim.



"Adele i jej partner są w trakcie separacji. Zobowiązali się do wychowywania swojego syna wspólnie, w miłości. Jak zawsze proszą o prywatność. Dalszych komentarzy nie będzie" - czytamy w oświadczeniu przesłanym do agencji Associated Press.

Po tej informacji piosenkarka była przyłapywana kilkakrotnie na różnego rodzaju imprezach. Tym razem przyjęła zaproszenie od popularnego Kanadyjczyka.

"Płakałam, ale teraz się pocę. Wszystkiego najlepszego dla jednej z najmilszych i najśmieszniejszych osób, jakie spotkałam" - podpisała jedno ze zdjęć z imprezy.



Zdjęcia z imprezy rapera szybko obiegły sieć, a komentujący dostrzegli, że Adele w ostatnim czasie mocno schudła. Plotkarskie media szybko doniosły, że nowy wygląd gwiazdy do zasługa jej współpracy z trenerem personalnym. Nieoficjalnie mówi się, że Brytyjka zrzuciła w ostatnim czasie nawet dziewięć kilogramów.

"Nie lubi ćwiczyć na oczach innych, więc przestrzega reżimów treningowych i planów w domu" - informował "The Sun".



Przypomnijmy, że jeszcze w trakcie promocji płyty "25", zastanawiano się, czy Adele wkrótce nie zakończy kariery. Na razie nie pojawiają się żadne informacje na temat możliwego powrotu gwiazdy.



O wspólnym utworze z piosenkarką mówiła ostatniego czasu Nicki Minaj.

"Adele kazała mi obiecać, że nikomu o tym nie powiem, więc nie mogę nikomu powiedzieć, że razem pracujemy. I nagrałyśmy teledysk. To epicka piosenka!" - stwierdziła.