Adele ( posłuchaj! ) miała rozpocząć serię wyjątkowych koncertów w Las Vegas 21 stycznia tego roku. Tak się jednak nie stało - za przyczynę podała pandemię koronawirusa oraz problemy logistyczne. Zaufanie fanów do gwiazdy nieco zmalało, bo nadal nie otrzymali oni żadnej informacji, kiedy odbędą się przełożone koncerty. Warto wspomnieć, że niektórzy zapłacili za bilet nawet 9 tysięcy dolarów!

Jak twierdził "The Sun", powołując się na własne źródła (a także słowa wokalisty, Adama Lamberta), przełożenie koncertów Adele na przyszły rok w ogóle nie wchodzi w grę. Sugerowano wtedy, że koncerty muszą rozpocząć się w czerwcu, a zakończyć w październiku, by nie kolidować z innymi wydarzeniami odbywającymi się w luksusowym ośrodku Ceasars Palace.

Według najnowszych doniesień, "Weekendy z Adele" zostaną przeniesione do położonego nieopodal Zappos Theater.

Choć nie jest to miejsce tak elitarne i kultowej, jak główne Ceasars Palace, to należy do tej samej grupy właścicieli, więc Adele mogłaby zagrać koncerty w dogodnym terminie bez rozwiązywania opiewającego na ogromne sumy kontraktu.

"Terminarz Colosseum jest naprawdę pełny. Ten obiekt to był jej pierwszy wybór, ale jest możliwość zrobienia tego w Zappos, które też będzie idealne, zwłaszcza, że drzwi dla niej są tam także otwarte" - mówi informator gazety.

W obiekcie grały wcześniej m.in. Jennifer Lopez czy Shania Twain, a niezadowolona z dźwięku i sceny Ceasars Palace gwiazda tym razem zdaje się być ukontentowana.

Według doniesień, które pojawiły się po odwołaniu koncertów, Adele "nie mogła się odnaleźć" w obiekcie. Była też bardzo niezadowolona ze scenografii, którą przygotowano na jej koncert, a szczególnie z... basenu, który zdaniem artystki wyglądał jak stary i zapuszczony staw. Dodać należy, że wszystko, co zakwestionowała piosenkarka zostało przygotowane przez szanowaną i cieszącą się ogromnym doświadczeniem scenografkę, Esmeraldę Devlin.

Całkiem niedawno Adele zapewniała, że jej trasa w Las Vegas musi odbyć się jeszcze w tym roku, bo planuje powiększenie rodziny i nie będzie mogła pogodzić wszystkich spraw.

Na gali rozdania BRIT Awards, która odbyła się początkiem lutego, gwiazda pojawiła się z dużym pierścionkiem na palcu. Media ogłosiły, że para, która prawdopodobnie spodziewa się dziecka, zdecydowała także o ślubie.

Galę Brit Awards 2022 Adele opuściła z nagrodą za Płytę Roku, utwór roku, a także Artystę Roku.