Adam Stachowiak i nowa piosenka "Jesteś wszystkim". 22-letni wokalista ponownie zostanie ojcem

Nazywany "objawieniem siódmej edycji 'The Voice of Poland'" Adam Stachowiak wypuścił nową piosenkę "Jesteś wszystkim", a kilka dni później ogłosił, że z żoną spodziewa się drugiego dziecka.

Adam Stachowiak z żoną Anną ponownie spodziewają się dziecka /ForumGwiazd / Agencja FORUM

Urodzony we wrześniu 1997 roku Adam Stachowiak swoją muzyczną przygodę rozpoczął na długo przed zgłoszeniem się do "The Voice of Poland". W wieku czterech lat ukazała się bowiem jego debiutancka płyta "Anielskie przeboje", a media w całym kraju okrzyknęły go "najmłodszym muzykiem w Polsce".

W 2016 roku Adam Stachowiak spróbował swoich sił w "The Voice of Poland". Podczas przesłuchań w ciemno wykonał utwór Sary Bareilles "Gravity" ( sprawdź ) i przekonał tym samym do siebie Andrzeja Piasecznego oraz Tomsona i Barona.

Prawdziwe wzruszenia rozpoczęły się jednak po decyzji trenerów. Piasek i panowie z Afromental namówili Stachowiaka, aby zaprezentował fragment swojej piosenki. Utwór zadedykowany zmarłej matce muzyka, nazwany w przyszłości "Mamo" ( sprawdź ), wzruszył widzów, publiczność oraz samych trenerów, zwłaszcza Piasecznego i Natalię Kukulską. Maria Sadowska żałowała, że nie odwróciła swojego fotela.



Piosenka Stachowiaka szybko podbiła sieć - oficjalny teledysk ma ponad 23 mln odsłon, a nagranie z programu - ponad 12 mln, co sprawia, że jest to jeden z najpopularniejszych występów w historii polskiego "Voice'a".

Podczas bitew Adam wystąpił w duecie z Eweliną Bogucką. Wykonali oni przebój Anny Jantar i Zbigniewa Hołdysa "Ktoś pomiędzy nami", co wzruszyło Kukulską. Pojedynek nie skończył się jednak dobrze dla Stachowiaka. Tomson i Baron postawili na Bogucką, a żaden z trenerów nie zdecydował się na kradzież. Ich decyzja uważana była za jeden z największych błędów w historii programu.

Kolejne single Stachowiaka to "Wracam co noc" (ponad 4,9 mln odsłon) i "Utopieni" (ponad 1,1 mln). W teledysku do tej ostatniej piosenki razem z 22-letnim wokalistą wystąpiła jego żona Ania (ślub wzięli w 2017 r.).

"Anioła, o którym wspominam, mogliście poznać w utworze 'Mamo'. Spotkaliśmy się dawno, zupełnie przypadkowo w jednej z hotelowych restauracji. Napisałem ten numer w podziękowaniu dla niej i na pamiątkę dla nas" - opowiadał Adam Stachowiak. W 2019 roku para doczekała się córki Agaty.

We wrześniu z singlem "Dotrę na szczyt" wystąpił w konkursie Debiuty na 57. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Teraz wokalista prezentuje nową piosenkę "Jesteś wszystkim", która jest kolejną zapowiedzią szykowanej na jesień płyty.

"Ta pieśń po prostu ze mnie wypłynęła. Jest kwintesencją tego, co czuję i myślę. Nie zastanawiałem się zbyt długo, niczego nie kalkulowałem, po prostu napisałem kolejny utwór z serca" - opowiada.

Wkrótce okazało się, że Adam razem z żoną spodziewają się drugiego dziecka, czym pochwalili się na Instagramie.

Poza gratulacjami od fanów, Stachowiak musiał zmierzyć się też z hejtem. Niektórzy uznali, że drugie dziecko w takim wieku (Adam skończy 23 lata 28 września) to m.in. "zepsucie sobie życia".

"Nie spodziewałam się, że ta sprawa tak wielu z Was zbulwersuje. To chore jaki stosunek niektórzy ludzie mają do rodziny..." - odpowiedział krytykom wokalista.