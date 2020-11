Adam Lambert znów szczęśliwie zakochany. Kim jest jego nowy partner?

W plotkarskich mediach pojawiły się zdjęcia Adama Lamberta wypoczywającego na plaży w Meksyku z nowym partnerem. Wokalista grupy Queen niespełna rok wcześniej rozstał się z modelem Javim Costa Polo.

Adam Lambert znów jest zakochany /CBS /Getty Images

38-letni Amerykanin od lat nie kryje swojej homoseksualnej tożsamości. Swojego coming outu dokonał tuż po zajęciu drugiego miejsca w programie "American Idol" w 2009 r.

Reklama

W latach 2010-13 Adam Lambert związany był z fińskim prezenterem telewizyjnym Saulim Koskinenem, zwycięzcą tamtejszej odsłony "Big Brothera".

Ostatnio spotykał się z młodszym o 13 lat hiszpańskim modelem Javim Costa Polo, z którym nagle rozstał się pod koniec 2019 r.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Lambert o Polsce INTERIA.PL

Teraz do sieci trafiły najnowsze zdjęcia Lamberta. Podczas wakacji na plaży w Meksyku towarzyszy mu nowy partner, pochodzący z Danii Oliver Gliese.

"Kocham moje tatusiowe ciało" - napisał Lambert nawiązując do swojej zaokrąglonej sylwetki.



Wokalista na początku października wydał koncertowy album "Live Around the World" pod szyldem Queen + Adam Lambert. Zespół po raz pierwszy od 25 lat dotarł dzięki niemu do szczytu brytyjskiej listy przebojów.