Adam Konkol jest kompozytorem oraz gitarzystą. W 1996 r. założył zespół Łzy, dzięki czemu zyskał ogromną popularność na polskim rynku muzycznym. Od urodzenia walczy z zespołem Eisenmengera - naczyniową chorobą płuc. Lekarze nigdy nie dawali mu dużych szans na przeżycie. Teraz muzyk jest jedną z najdłużej żyjących osób na świecie z tą dolegliwością.

W kwietniu diagnozowano u niego złośliwy nowotwór płuc. "Mam złośliwego raka płuc, wiem, dziwne, nie palę i nie paliłem papierosów, ale czasem tak się podobno zdarza" - napisał.

Artysta planuje walczyć z chorobą. Nie zamierza poprzestać w muzyce, bowiem chce dalej tworzyć i grać koncerty.

Adam Konkol zaprosił fana na scenę

Podczas koncertu Łez 25 maja w Krotoszynie, Konkol postanowił zrobić wyjątkową rzecz. Zaprosił jednego z fanów na scenę, aby wspólnie z zespołem wykonał piosenkę. Filmik z całym zdarzeniem został udostępniony na Facebooku grupy.

Ale to nie koniec! Mężczyzna otrzymał od Adama Konkola gitarę z podpisami członków Łez. Nie da się ukryć, że ten fan miał ogromne szczęście. Uczestnicy byli pod wrażeniem zachowania artysty. Takie zaskakujące zwroty akcji czynią występ unikatowym, a dla wielu również niezapomnianym.

W komentarzach pod nagraniem czytamy: "Szacunio - Artysta przez duże A i na dodatek Adam", "Jesteś wielki, chłopak będzie miał pamiątkę na całe życie".

Jednym z niewielu gwiazd, które zapraszają fanów do wspólnego zgrania piosenki jest Billie Joe Armstrong z Green Day. Na niemal każdym koncercie wybiera osobę z tłumu, aby odegrała wraz z zespołem utwór, a później obdarowuje ją gitarą z autografami grupy. Natomiast na występach Thirty Seconds To Mars Jared Leto zabiera na scenę kilkanaście osób, aby zatańczyli z nim podczas ostatniej piosenki. Są to emocje, których nie da się opisać.