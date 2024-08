Adam Kalinowski w 2017 roku wystąpił w piątej edycji "Idola" w Polsacie i zajął 5. miejsce. Trzy lata później wystąpił także w 11. edycji "The Voice of Poland", gdzie zasilił drużynę Tomsona i Barona. Udało mu się dotrzeć nawet do ścisłego finału, w którym ostatecznie przegrał w pojedynku z późniejszym zwycięzcą, Krystianem Ochmanem.