Acid Drinkers i "Ladies and Gentleman on Acid". Kiedy premiera płyty?

Zespół Acid Drinkers zapowiedział wydanie nowego albumu. "Ladies and Gentleman on Acid" to ukoronowanie 30 lat działalności grupy.

Titus jest liderem zespołu Acid Drinkers /Lukasz Dejnarowicz / FORUM / Agencja FORUM

Premiera albumu "Ladies and Gentleman on Acid" zaplanowana jest na 13 grudnia. Można już kupić go w przedsprzedaży.



Reklama

Nie będzie to jednak zwykłe wydawnictwo. Na płycie usłyszymy zaproszonych przez zespół gości, m.in. Decapitated, Illusion, Anię Rusowicz i Katarzynę Nosowską.

"30 lat jazdy bez trzymanki. Zawsze Acids był filtrem czterech osobowości, bez względu na to, kto z nami grał. Przez te lata robiliśmy wszystko to, co chcieliśmy bez oglądania się na mody i firmy płytowe. Na każdym koncercie potrafiliśmy skopać ludziom tyłki i tym razem też to zrobimy!" - tak lider grupy, Titus komentował lata na scenie.



Pierwsza próba Acid Drinkers w składzie Titus (wokal, bas), Popcorn (gitara), Ślimak (perkusja) i Litza (gitara) odbyła się 7 maja 1989 r. i tę datę uznaje się za początek grupy. Obecnie poza pierwszymi trzema muzykami w zespole występuje gitarzysta Łukasz "Dzwon" Cyndzer, który dołączył do grupy w październiku 2017 r.

Acid Drinkers na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival 2019 1 / 13 Zobacz zdjęcia z koncertu Acid Drinkers na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival 2019 Źródło: WOŚP Autor: Stanisław Wadas udostępnij

Na płytę "Ladies and Gentleman on Acid" składa się piętnaście nagrań:



1. Decapitated feat. LXMP - "Fuel of my soul"

2. Proletaryat - "Pump the plastic heart"

3. Krzysztof Zalewski - "Joker"

4. Illusion - "Drug dealer"

5. Vader - "Dancing in the slaughterhouse"

6. BiFF - "Pizza driver"

7. Hunter - "I fuck the violence"

8. The Sixpounder - "Infernal Connection"

9. Katarzyna Nosowska - "My Soul's Among the Lions"

10. Corruption - "Poplin Twist"

11. Hostia - "66.6"

12. Gutek - "Madman's joint"

13. None - "Rattlesnake blues"

14. Ania Rusowicz - "Blues beat down"

15. Acid Drinkers feat. Kasia Kowalska - "What a wonderful world".