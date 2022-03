"Verses Of Steel" to bez dwóch zdań jedna z najlepszych płyt w dorobku Acid Drinkers.

To jedyny album nagrany z nieodżałowanym Aleksandrem "Olassem" Mendykiem i jednocześnie krążek, który odniósł wielki sukces, zarówno artystyczny jak i komercyjny. "Verses Of Steel", które pierwotnie ukazało się w lipcu 2008 roku, nigdy nie ukazało się na płycie vinylowej, ale 8 kwietnia to się zmieni.

Tego dnia w ręce fanów trafi wyjątkowe, limitowane wznowienie albumu. Całość będzie wydana jako gatefold zrobiony na ekskluzywnej, metalizowanej folii pokrytej matowym lakierem, logo zespołu oraz tytuł będą tłoczone, a w środku znajdzie się czerwony, transparentny, 180g krążek.

Materiał został oczywiście zremasterowany specjalnie na potrzeby LP przez Jacka Gawłowskiego. Wydanie będzie limitowane do 555 sztuk - każda kopia będzie ręcznie numerowana.

Album promował klip do utworu "Swallow The Needle".

