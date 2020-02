Acherontas po nagraniach “Psychic Death - The Shattering Of Perceptions”

Grecka occult / blackmetalowa formacja Acherontas zarejestrowała ósmy album.

Arechontas nagrała ósmy album /Oficjalna strona zespołu

"Psychic Death - The Shattering Of Perceptions" powstał w studiach w Grecji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Za jego produkcję, miks i mastering odpowiada George Emmanuel (Lucifer's Child, eks-Rotting Christ) z Pentagram Studio.

Reklama

Okładkę przygotował Chris Undirheimar (Blood And Fire Ritual Art Studio).

"Dwa lata po wydaniu (poprzedniego albumu) 'Faustian Ethos', Acherontas wraca z monumentalną płytą, najbardziej dojrzałym, przekonującym i różnorodnym materiałem w 23-letniej historii zespołu" - napisał V.Priest, grający na gitarze wokalista, założyciel i lider Acherontas.

Grupa z Aten należy do czołowych przedstawicieli tzw. drugiej fali greckiego black metalu. Jej brzmienie to suma inspiracji klasycznymi przedstawicielami gatunku i subtelnymi naleciałości rocka lat 70. Twórczość Acherontas, począwszy od muzyki przez teksty, aż po warstwę wizualną, jest przesiąknięta tematami okultystycznymi i filozofią Wschodu, z którymi silnie utożsamia się założyciel formacji.

Album trafi do sprzedaży 24 kwietnia nakładem pilskiej Agonia Records (CD, box, kilka wersji winylowych).

Z oficjalną, obszerną zapowiedzą nowej płyty Acherontas możecie się zapoznać poniżej:

Wideo ACHERONTAS - Psychic Death "The Shattering Of Perceptions" (Official Trailer)

Oto program albumu "Psychic Death - The Shattering Of Perceptions":

1. "Paradigms Of Nyx"

2. "Κiss The Blood"

3. "The Brazen Experimentalist"

4. "Psychic Death - The Shattering Of Perceptions"

5. "Coiled Splendor"

6. "The Offering Of Hemlock"

7. "Sermons Of The Psyche"

8. "Magick Of Mirrors".