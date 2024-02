Nagrania nowego materiału black / doommetalowego duetu z Wielkopolski odbyły się pod okiem Michała "Neithana" Kiełbasy w studiu Antisound. Miksem i masteringiem w Heinrich House Studio zajął się Filip Halucha. Okładkę "Myriad Woes" zaprojektowała Dominika Pera. Za oprawę graficzną odpowiada Kontamination Design.



Zakończywszy współpracę z Pagan Records, trzeci longplay Above Aurora będzie zarazem debiutem zespołu pod wodzą V. (gitara / bas / wokal) i O. (perkusja) w barwach nowego wydawcy, czyli niemieckiej War Anthem Records. Premierę następcy "The Shrine Of Deterioration" zaplanowano na 29 marca (CD, na winylu, drogą elektroniczną).



Zespół podzielił się właśnie z fanami nową kompozycją "Spark". Możecie ją sprawdzić poniżej:

Wideo ABOVE AURORA "Spark" - taken from the album "Myriad Woes"

Above Aurora - szczegóły albumu "Myriad Woes" (tracklista):

1. "Inner Whispers"

2. "Spark"

3. "Efforts To Fail"

4. "Horns Of Dread"

5. "No More Shall The Boulder Descend".