Aborym z nową płytą "Hostile". Kiedy premiera?

Włoski kwartet Aborym ujawnił szczegóły premiery nowego longplaya.

Zespół Aborym nagrał nowy album /materiały prasowe

Album "Hostile" powstał w studiach Synthesis, NMG i AborymLab. Miksem i masteringiem w pierwszym z wymienionych studiów zajął się Andrea Corvo. Nad całością produkcji czuwał amerykański fachowiec Keith Hillebrandt (m.in. Nine Inch Nails, David Bowie).

Za okładkę i oprawę graficzną odpowiadają Fabrizio "Fabban" Giannese, lider Aborym oraz Saturno Buttò.

"Hostile" będzie mieć swą premierę 12 lutego 2021 roku nakładem francuskiej Dead Seed Productions. Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack) oraz drogą elektroniczną.

Co ciekawe, nowa płyta grupy znanej dotąd z industrialnego (mniej lub bardziej) black metalu, ma być tym razem osobliwym amalgamatem muzyki psychodelicznej, elektroniki, rocka i muzyki eksperymentalnej.

Kierunek ten zdaje się potwierdzać "Horizon Ignited", pierwszy singel z "Hostile".

Wideo youtube

Oto program albumu "Hostile":

1. "Disruption"

2. "Proper Use Of Myself"

3. "Horizon Ignited"

4. "Stigmatized (Robotripping)"

5. "The End Of A World"

6. "Wake Up Rehab"

7. "Lava Bed Sahara"

8. "Radiophobia"

9. "Sleep"

10. "Nearly Incomplete"

11. "The Pursuit Of Happiness"

12. "Harsh And Educational"

13. "Solve Et Coagula"

14. "Magical Smoke Screen".