Abduction: Płyta "Black Blood" gotowa. Kiedy premiera?

Płytę "Black Blood" wyda rodzima Candlelight Records. Premiera odbędzie się 21 października. Materiał dostępny będzie w edycji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.

Album powstał w studiu SOAN w Nottingham pod okiem Iana Boulta, który zajął się także miksem. Mastering wykonał litewski fachowiec Dovydas. Okładka jest dziełem Fillipe Froedera.



Dodajmy, że za Abduction stoi śpiewający multiinstrumentalista Phil Illsley alias A|V.



Nowe dokonanie Abduction promuje teledysk do utworu "A Psylacybic Death", w którym wystąpił gościnnie Revenant Marquis. Możecie go zobaczyć poniżej:

Reklama

Clip Abduction A Psylacybic Death - Ft. Revenant Marquis

Nie zapomnijcie też sprawdzić opublikowanego w sierpniu wideoklipu "Kernos Crown":

Clip Abduction Kernos Crown

Abduction - szczegóły albumu "Black Blood" (tracklista):

1. "Kernos Crown"

2. "Dismantling The Corpse Of Demeter"

3. "Plutonian Gate"

4. "Lightless At The Grand Conjunction"

5. "A Psylacybic Death"

6. "In Exaltation Of The Supreme Being".