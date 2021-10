O decyzji Benny Andersson i Bjorn Ulvaeus poinformowali podczas rozmowy z "The Guardian". Twórcy szwedzkiego zespołu przyznali, że "Voyage" zakończy ich profesjonalną karierę.

"To koniec, to już ten czas" - przyznał Anderson. Muzyk dodał też, że nikt z formacji w 1982 roku nie mówił, że zespół kończy na zawsze swoją działalność.

"Nigdy nie powiedzieliśmy 'kończymy' w 1982 roku. Nigdy nie powiedziałem, że ABBA nie powróci. Ale teraz mogę powiedzieć: to koniec" - zaznaczył.



Anderson w ten sposób potwierdził plotki, które pojawiły się po słowach Agnethy Faltskog, która w jednej ze szwedzkich radiostacji zasugerowała, że zespół przestanie wkrótce działać.

"Jesteśmy już starsi i mamy swoje dolegliwości. Walczymy dalej. Nie śmiem mówić, co dalej, bo jest to niepewne" - tłumaczyła.



Nowa płyta ABBY "Voyage". Kiedy premiera?

Płyta "Voyage" będzie zawierać 10 nowych utworów i zostanie wydana 5 listopada. Promują ją single: "I Still Have Faith In You", "Don’t Shut Me Down" oraz "Just a Notion".

Nowy album będzie pierwszym od czasu "The Visitors" z 1981 roku. "Zrobiliśmy sobie przerwę w lato 1982 roku i teraz zdecydowaliśmy, by ją przerwać" - oświadczył niedawno zespół. "Mówią, że to nieroztropne robić 40-letnią przerwę pomiędzy albumami, ale nagraliśmy kontynuację 'The Visitors'" - przekazali.

Specjalny koncert ABBY

Grupa oświadczyła także, że planowane jest wirtualny show, koncert zorganizowany na specjalnie zaprojektowanej arenie w Queen Elizabeth Olympic Park w Londynie.

Będzie on połączony z wirtualnym show i ma odbyć się 27 maja 2022 roku w brytyjskiej stolicy. ABBA zachęca do obejrzenia go, twierdząc, że będzie to "najbardziej osobliwy i spektakularny koncert, jaki można sobie tylko wymarzyć". Występ odbędzie się w 50. rocznicę założenia zespołu.

ABBA, czyli historia krótkiej i intensywnej kariery

Przypomnijmy, że nazwa zespołu ABBA to akronim z pierwszych liter imion czwórki członków zespołu: 71-letniej dziś Agnethy Faeltskog, 76-letniego Bjoerna Ulvaeusa, 74-letniego Benny'ego Anderssona i 75-letniej Anni-Frid Lyngstad.

ABBA została założona w 1972 roku. W 1974 grupa wygrała 19. Konkurs Piosenki Eurowizji przebojem "Waterloo" (sprawdź!), zapewniając Szwecji pierwsze zwycięstwo w historii konkursu.

Od tamtej pory uważana jest za jeden z najbardziej znaczących na rynku oraz kasowych zespołów w historii muzyki. Na całym świecie grupa sprzedała ponad 300 milionów płyt.