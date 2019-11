887 tys. widzów nowego programu TVN "My Way". Oglądalność spada z odcinka na odcinek

Nowy program "My Way" gromadzi średnio 887 tys. widzów, o 640 tys. oglądających mniej niż pokazywana rok temu w tym paśmie "Ameryka Express". TVN w czasie nadawania produkcji zajmuje trzecie miejsce w rynku telewizyjnym.

Nowy program "My Way" nadawany jest w TVN w środy o godz. 21.30, począwszy od 30 października br. Średnia oglądalność pierwszych trzech odcinków nowego projektu wyniosła 887 tys. widzów, co przełożyło się na 6,51 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 8,65 proc. w grupie komercyjnej 16-49 i 7,72 proc. w grupie 16-59 - wynika z danych Nielsen Audience Measurement.



Widownia cyklu spada z odcinka na odcinek. Pierwszy z nich miał 942 tys. oglądających, drugi - 882 tys., a trzeci - 839 tys.

Dla porównania, emitowany w tym samym paśmie w analogicznym okresie ub.r. reality show "Ameryka Express" gromadził średnio 1,53 mln widzów, co przekładało się na 12,77 proc. udziału w 4+ i 18,34 proc. w 16-49. Program "My Way" stracił 630 tys. oglądających.

TVN w paśmie nadawania "Starsza pani musi fiknąć" zajmuje trzecie miejsce w rynku telewizyjnym. Liderem wśród tzw. "wielkiej czwórki" jest TVP2 z udziałem na poziomie 18,20 proc., nadająca w tym czasie końcówkę "Na dobre i na złe" oraz początek "Na sygnale". Druga jest TVP1 (9,48 proc.; widowisko "Wielki test" i transmisje sportowe), a czwarty - Polsat (5,81 proc.; "Zawsze warto").

Również wśród widzów w grupie 16-59 TVN jest stacją trzeciego wyboru. Z kolei w grupie komercyjnej 16-49 stacja zajmuje miejsce drugie.

Widzowie w nowym programie TVN śledzą zmagania Edyty Górniak w kursie na prawo jazdy, który odbywa się na terenie Warszawy. W przygotowaniach do kursu oraz egzaminów celebrytce towarzyszą trenerzy ze Skoda Auto Safety - Filip Raszewski i Dawid Zawadzki. Piosenkarkę wspiera również syn Allan.



"My Way" składa się z ośmiu odcinków.

