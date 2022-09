"Bad Omens" promuje właśnie wydany piąty album 5 Seconds Of Summer, zatytułowany po prostu "5SOS5".

Za reżyserię teledysku w całości nakręconego w Ukrainie odpowiadają Danny Mitri i Alyona Shchasnaia.

Większość materiału na piątą płytę Australijczyków napisał zespół i odpowiedzialny za produkcję Michael Clifford.

Wcześniej na single trafiły utwory "Blender", "Take My Hand", "Me, Myself & I" i "Complete Mess".

Z okazji premiery albumu grupa zagrała transmitowany na żywo koncert "The Feeling of Falling Upwards" w Royal Albert Hall w Londynie. Australijczycy zaprezentowali set nowych wersji utworów ze swojego 11-letniego katalogu, a także zupełnie nowe utwory z najnowszego albumu w towarzystwie orkiestry i chóru.

5 Seconds Of Summer - tracklista albumu "5SOS5":

1. "COMPLETE MESS"

2. "Easy For You To Say"

3. "Bad Omens"

4. "Me Myself & I"

5. "Take My Hand"

6. "CAROUSEL"

7. "Older"

8. "HAZE"

9. "You Don’t Go To Parties"

10. "BLENDER"

11. "Caramel"

12. "Best Friends"

13. "Bleach"

14. "Red Line"

15. "Moodswings"

16. "Flatline"

17. "Emotions"

18. "Bloodhound"

19. "TEARS!".