30. Finał WOŚP zakończony! Ile udało się zebrać?

30. Finał WOŚP odbył się 30 stycznia 2022 roku. Celem zbiórki było zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. W akcję angażowały się 1633 Sztaby, w tym 90 Sztabów zagranicznych w 29 krajach. Cel Finału wspierać można m.in. dorzucając się do puszek wolontariuszy lub Sztabowych Puszek Stacjonarnych bądź wykorzystując rozmaite formy wpłat w kanałach elektronicznych.



W Warszawie centrum wydarzeń stanowiło studio telewizyjne oraz scena koncertowa w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki. Na scenie wystąpili m.in. zespoły Dżem, Happysad, IRA, Kwiat Jabłoni, De Mono, LemON, Sorry Boys oraz Piotr Bukartyk.

Chociaż finałowa transmisja została zakończona, nadal można wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i cel 30. Finału. Do 14 lutego można licytować przedmioty na aukcjach Allegro oraz wysyłać SMS. Do 28 lutego jest możliwość robienia wpłat elektronicznych.



W akcję angażują się 1633 Sztaby, w tym 90 Sztabów zagranicznych w 29 krajach.

Ostateczny wynik zbiórki 30. Finału WOŚP zostanie ogłoszony 30 marca, ale podano już kwotę deklarowaną - wynosi ona 136 282 325 zł. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku kwota deklarowana wynosiła 127 495 626 zł, a ostateczny wynik podsumowany w marcu - 210 813 830,10 zł.

Tegoroczni Darczyńcy ofiarowali także już 325 urządzeń medycznych o łącznej wartości 1 538 581,84 zł. To one jako pierwsze zostaną przekazane do szpitali i placówek medycznych.