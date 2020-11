28-letni raper nie żyje. Został zastrzelony

Nie żyje raper MO3. Został zastrzelony w Dallas, w Teksasie. Miał zaledwie 28 lat.

MO3 miał zaledwie 28 lat /Alberto E. Rodriguez /Getty Images

Zgodnie z oświadczeniem policji, funkcjonariusze z Dallas odpowiedzieli na wezwanie informujące o strzelaninie około południa.

Mo3 (prawdziwe nazwisko Melvin A. Noble), został zabrany do miejscowego szpitala z wieloma ranami postrzałowymi, ale zmarł z powodu obrażeń.

We wcześniejszym oświadczeniu policja opisała, jak wyglądał incydent - uzbrojony napastnik wysiadł z pojazdu i zaczął zbliżać się do pojazdu Noble'a, muzyk opuścił samochód i zaczął uciekać - w tym momencie podejrzany strzelił do niego kilka razy.

Podczas strzelaniny został również ranny inny człowiek. Przewieziono go do szpitala, ma obrażenia, które nie zagrażają życiu. Policja nie złapała jeszcze podejrzanego. Dochodzenie trwa.

Mo3 jest najbardziej znany ze swojego singla "Errybody" z 2018 roku.