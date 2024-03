Jordan Jeffrey Baby był 27-letnim raperem pochodzący z Rzymu. Przyczyną śmierci muzyka miało być samobójstwo.



Jordan Jeffrey Baby w więzieniu. Odsiadywał czteroletni wyrok

Mężczyzna trafił do więzienia Torre del Gallo w Pawii w 2023 roku, kiedy to usłyszał wyrok czterech lat i czterech miesięcy pozbawienia wolności za pobicie Nigeryjczyka w miejscowości Carnate.

Śledztwo wykazało, że raper zaatakował mężczyznę z pobudek rasistowskich. Przed atakiem miał obrażać i wyzywać przyszłą ofiarę.

Wiadomo było, że 27-latek ma problemy natury psychologicznej. Jednak mimo terapii, sąd zdecydował się, że mężczyzna ma trafić do więzienia. Podczas pobytu w zakładzie karnym Jordan Jeffrey Baby skarżył się prawnikowi na złe traktowanie. Donosił też, że ma myśli samobójcze.

Reklama

Kolejna śmierć we włoskim więzieniu. Media coraz głośniej o problemie

Włoskie media zwracają uwagę na coraz większy problem samobójstw w tamtejszych zakładach karnych. W ostatnich miesiącach w regionie Kampanii więźniowe kilkukrotnie odbierali sobie życie, co doprowadziło do dyskusji na temat tego, co dzieje się we włoskim więziennictwie.

Włoski rzecznik praw obywatelskich Samuele Ciambriello stwierdził, że Włochy, a zwłaszcza region Kampanii "potrzebuje konkretnych odpowiedzi zanim dojdzie do kolejnych tragedii".