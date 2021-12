W tym roku 6 grudnia to wyjątkowy dzień dla Fundacji. Tego wieczoru widzowie będą mogli zobaczyć wyjątkowy jubileuszowy koncert "Fundacja Polsat 25 lat. Jesteśmy dla dzieci". Transmisja od godziny 20:00 w Polsacie. Koncert poprowadzą Krzysztof Ibisz i Adam Zdrójkowski. Na scenie, razem z takimi gwiazdami jak m.in. Krzysztof Zalewski, Ewa Farna, Dawid Kwiatkowski, Kayah, Viki Gabor czy Krzysztof i Chris Cugowscy. Wśród wykonawców znalazła się także Alicja Majewska.

Wokalistka urodziła się 30 maja 1948 roku we Wrocławiu. Choć ukończyła Wydział Psychologii i Pedagogiki UW, to w duszy zawsze grała jej muzyka - to z nią związała swoją przyszłość. Od 1971 roku występowała w grupie Partita, by już 3 lata później rozpocząć karierę solową.

To właśnie w 1974 roku zaprezentowała się w telewizji w piosenkach Hanki Ordonówny. Koncert "Miłość ci wszystko wybaczy" był momentem, gdy mogła pokazać swój wielki talent. Przykuła nim uwagę środowiska muzycznego, a na koncercie debiutów w Opolu w 1975 roku zaśpiewała utwór "Bywają takie dni" z muzyką Jerzego Derfla i słowami Ireneusza Iredyńskiego. Triumfowała i zdobyła główną nagrodę.

Do 1977 roku była związana z Teatrem na Targówku w Warszawie. Lekcje śpiewu pobierała od prof. Olgi Łady. Koncertowała w niemal każdym zakątku globu, a na jej występy przychodziły setki osób. Do jej przebojów należą m.in. "Jeszcze się tam żagiel bieli", "Odkryjemy miłość nieznaną", "Być kobietą" czy "To nie sztuka wybudować nowy dom".

Jest znana z występów z innymi artystami, m.in. Andrzejem Zauchą, Zbigniewem Wodeckim czy Ryszardem Rynkowskim. Przede wszystkim jednak już od 45 lat występuje z Włodzimierzem Korczem (kompozytorem i pianistą), a w jej repertuarze są piosenki głównie autorstwa Wojciecha Młynarskiego.

Największy przebój wokalistki to "Odkryjemy miłość nieznaną", który początkowo był napisany przez Młynarskiego specjalnie dla Danuty Błażejczyk. Ta nie chciała jednak wykonywać piosenki, a Alicja Majewska miała zakochać się w piosence. W ten sposób piosenka stała się klasycznym utworem w jej repertuarze. Przy okazji otrzymała za niego wyróżnienie podczas Opola 1986.

Głos wokalistki można kojarzyć także z motywu przewodniego z serialu "07 zgłoś się" z utworu "Przed nocą i mgłą", która po raz pierwszy zarejestrowana na płycie ukazała się zaledwie kilka lat temu.

Alicja Majewska bardzo przyjaźniła się ze Zbigniewem Wodeckim, a córce Wodeckiego udało się namówić Majewską, by wykonała jego przebój "Lubię wracać tam, gdzie byłem" niedługo po jego śmierci z głosem puszczonym z taśmy. Był to dla niej bardzo wzruszający moment.

Piosenkarka w 2019 roku została jurorką programu "The Voice Senior", a w tym samym roku wydała płytę "Żyć się chce".





