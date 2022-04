Kim jest Natalie Imbruglia? Zasłynęła dzięki przebojowi "Torn"

Natalie Imbruglia swoją karierę zaczęła dzięki coverowi - singel "Torn" z 1997 roku to nowa wersja utworu grupy Ednaswap nagrana dwa lata wcześniej. Numer podbił listy przebojów na każdej szerokości geograficznej, a największą popularnością cieszył się w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Australii.

Debiutancki album Natalie "Left of the Middle" (1997 rok, sprawdź!) rozszedł się w siedmiu milionach egzemplarzy.

Kolejne albumy - "White Lilies Island" (2001) i "Counting Down the Days" (2005) - nie odniosły już tak spektakularnego sukcesu, chociaż ich sprzedaż utrzymała się na wysokim poziomie.

Czwarta płyta, "Come to Life" z 2009 roku, nie dorównała poprzednikom. W Australii i kilku europejskich krajach płyta sprzedawała się tak źle, że anulowano jej brytyjską premierę. Po płytowej wpadce Imbruglia zawiesiła działalność muzyczną i zajęła się aktorstwem. Pojawiła się też jako jurorka w australijskiej edycji "X Factor".

Rok 2019 roku dla wokalistki okazał się kolejnym punktem zwrotnym jej kariery. Podpisała nowy kontrakt płytowy z firmą Sony, a przede wszystkim została mamą (ma syna Maxa Valentine'a).

Natalie Imbruglia i "Firebird"

We wrześniu 2021 roku Imburglia powróciła po wielu latach przerwy z nowym wydawnictwem "Firebird". Do pracy nad materiałem australijska wokalistka zaprosiła międzynarodowe towarzystwo, m.in. Alberta Hammonda Jr z The Strokes, cenionych producentów i tekściarzy: Romeo Stodarta z The Magic Numbers, KT Tunstall, Eg White'a (współpracownik m.in. Adele, Dua Lipy, Sama Smitha), Luke'a Fittona (pracował z m.in. Little Mix, Girls Aloud), Fionę Bevan (One Direction, Ed Sheeran) i Rachel Furner (Little Mix, Jason Derulo, Craig David).

Trasa na 25-lecie "Left Of The Middle"

24 listopada minie 25 lat od wydania przełomowego dla Imbruglii albumu "Left Of The Middle". Z okazji ważnego jubileuszu wokalistka zapowiedziała specjalną trasę koncertową, która odbędzie się jesienią.

"Uwielbiam wasze komentarze, w których przypominacie mi, że w tym roku minie 25 lat od wydania 'Left Of The Middle'. Ta płyta zawsze będzie miała specjalne miejsce w moim sercu i jestem podekscytowana, że mogę ogłosić brytyjskie koncerty, na których będziemy świętować" - napisała na Twitterze. Imbruglia zagra sześć koncertów w Wielkiej Brytanii.