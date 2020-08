20 lat "Hybrid Theory" Linkin Park. Co przygotował zespół na jubileusz?

W tym roku kultowy album Linkin Park "Hybrid Theory" skończy 20 lat. Z tej okazji zespół postanowił przygotować specjalne wydawnictwo.

Linkin Park rozpoczęli swoją karierę od gigantycznego sukcesu /Dave Hogan /Getty Images

Płyta "Hybrid Theory" - najlepiej sprzedający się debiut XXI wieku - będzie oczywiście kluczowym elementem nowego wydawnictwa, które uzupełnią nieznane dotąd nagrania demo z tamtego okresu, rarytasy, utwory ze stron B singli, krążki DVD, a także ponad półtorej godziny niepublikowanych wcześniej materiałów wideo oraz inne dodatki.



Przygotowując ten zestaw, Linkin Park zaangażowali do współpracy najwierniejszych fanów z różnych zakątków świata, którzy podzielili się autorskimi grafikami, zdjęciami i wspomnieniami z początków kariery Linkin Park.



Reedycja "Hybrid Theory" dostępna będzie w różnych formatach Super Deluxe Box, Vinyl Box Set, Deluxe CD oraz w wersji cyfrowej. Będzie to pierwszy box "Hybrid Theory" w historii.

Ponadto Super Deluxe Box wzbogacono o trzy krążki DVD: replikę oryginalnego "Frat Party at the Pankake Festival", "Projekt Revolution 2002" z godzinnym, niepublikowanym materiałem z Las Vegas i San Diego (oraz 45-minutowym sequelem "Frat Party at the Pankake Festival" zatytułowanym "The Sequel To The Worst Name We've Ever Come Up With", a zawierającym materiały zza kulis i wywiady) oraz kolejne koncertowe DVD z zapisem pełnych koncertów "The Fillmore 2001" w San Francisco oraz "Rock AM Ring 2001" w Niemczech.



Ponadto, w zestawie znajdą się trzy winyle: oryginalne "Hybrid Theory (1 LP), "Reanimation" (2 LP), a także dostępna po raz pierwszy winylowa wersja EP-ki "Hybrid Theory" z kwasorytem na stronie B.



Dodatkowo, fani otrzymają dwuutworową kasetę oraz 80-stronicową książeczkę, stworzoną przez członków zespołu, a zawierającą nieznane zdjęcia, replikę koncertowej przepustki czy ogromny plakat Chestera Benningtona. Gdyby tego było mało, Mike Shinoda, Joe Hahn i oryginalny dyrektor artystyczny "Hybrid Theory" Frank Maddocks przygotowali na potrzeby boksu Super Deluxe trzy litografie.

"Hybrid Theory Vinyl Box Set" składa się z oryginalnego "Hybrid Theory" (1LP) oraz "Reanimation" (2LP) jak również z krążka z rarytasami z B-side'ów (1 LP). Będzie to jedyny format zawierający na winylu B-Side Rarities.

Na Deluxe CD złoży się "Hybrid Theory" oraz płyta z B-side'ami oraz16-stronicowa książeczka.