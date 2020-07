1000 wydań listy OLiS. Kto królował przez ostatnie 20 lat?

Związek Producentów Audio Video opublikował dziś 1000. wydanie Oficjalnej Listy Sprzedaży (OLiS). Z tej okazji przygotował także krótkie podsumowanie zestawienia na przestrzeni ostatnich 20 lat.

Ich Troje byli bezkonkurencyjni przez ostatnie 20 lat listy OLiS

Lista OLiS, czyli zestawienie najlepiej sprzedających się płyt w formatach fizycznych po raz pierwszy zostało opublikowane 13 listopada 2000 roku. Od tego czasu ZPAV dostarcza cotygodniowe dane prezentujące pierwsze 50 najpopularniejszych albumów w Polsce.

W ciągu dwóch dekad na liście OLiS gościły łącznie 6073 płyty, a polscy wykonawcy częściej niż zagraniczni dzierżyli palmę pierwszeństwa w zestawieniu. Najczęściej pierwsze miejsce listy OLiS zdobywał debiutancki album zespołu Feel, zatytułowany "Feel".

Płyta miała swoją premierę 22 października 2007 roku i od tamtego czasu pojawiła się na szczycie listy 26 razy. Natomiast artystą, który najczęściej osiągał pierwsze miejsce zestawienia jest zespół Ich Troje, którego wydawnictwa 36 razy otwierały tygodniowe notowania listy.

Najlepszy wynik, jakim mogą pochwalić się albumy zagraniczne, to dziewięciokrotna obecność na pierwszym miejscu listy OLiS. Osiągnęły go płyty: Adel "21", Sade "Soldier of Love" i Nelly "Furtado Loose". Zagranicznym artystą, który najczęściej zdobywał szczyt listy, bo aż 22 razy, jest Leonard Cohen.

Opublikowane we czwartek 23 lipca 1000. wydanie listy OLiS otwiera kompilacja "Bravo Hits 2020". Miejsce drugie należy do albumu przygotowanego przez O.S.T.R.'a i Magierę "Arhytmogenic". Podium zamyka Daria Zawiałow z płytą "Helsinki".

Oficjalna Lista Sprzedaży (OLiS) od czerwca 2017 roku wzbogacona jest o dodatkowe zestawienie OLiS Winyle. Listy kompilowane są tydzień przez niezależny instytut badawczy Kantar Polska.