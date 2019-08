1000 muzyków zagrało "We Will Rock You" Queen

Ponad 720 tys. wyświetleń ma wideo z występem 1000 muzyków, którzy równocześnie zagrali przebój "We Will Rock You" grupy Queen.

Uczestniczki wspólnego śpiewania "We Will Rock You" Queen w Paryżu /

Wszystko zaczęło się w 2015 r., kiedy to we włoskiej Cesenie 1000 osób zgromadziło się, by ściągnąć grupę Foo Fighters do tego miasta.

W tym celu muzycy zagrali przebój "Learn to Fly" zespołu dowodzonego przez Dave'a Grohla. Akcja zakończyła się sukcesem, a wideo ma ponad 32 mln odsłon.

Od tego czasu twórcy akcji organizują koncerty w różnych miejscach z udziałem 1000 muzyków grających razem słynne przeboje rocka.

Pod koniec czerwca na Stade De France w Paryżu zagrali "We Will Rock You" grupy Queen.



"1000 muzyków było potrzebnych do takiego świetnego show. 1000 słów nie wystarczy do opisania, jak się wtedy czuliśmy" - czytamy w opisie wideo.

Gościnnie zagrał francuski gitarzysta Norbert "Nono" Krief, muzyk hardrockowych formacji Trust i Shakin' Street, który pracował także z m.in. Johnnym Hallydayem.