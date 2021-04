10 lat Polo TV. Edyta Folwarska w nowym programie

W tym roku mija 10 lat od startu Polo TV, najpopularniejszej muzycznej stacji w Polsce. Z okazji jubileuszu 6 maja rusza nowy program "10 lat Polo TV: Maciek i Edyta".

Maciej Smoliński i Edyta Folwarska świętują 10 lat Polo TV /Polo TV

Już od dekady Polo TV promuje największe gwiazdy disco polo.

Z okazji dziesięciolecia stacji od 6 maja na antenie pojawi się nowy program "10 lat Polo TV: Maciek i Edyta" (premiera: czwartek godz. 15.15, powtórka: piątek godz. 15.15, niedziela godz. 9.10).

Będzie to specjalny magazyn muzyczny w którym prezenterzy stacji Maciej Smoliński oraz Edyta Folwarska (współpracujący z Polo TV od początku istnienia) podzielą się wspomnieniami oraz ciekawostkami związanymi z dekadą pracy w stacji. Odniosą się również do historii muzyki disco polo i opowiedzą co tak naprawdę dzieje się za kulisami, kiedy widzowie widzą piękny program na ekranie. Zdradzą w nim również jakie jeszcze niespodzianki urodzinowe stacja szykuje w tym roku.



W maju również szykuje się zmiana w paśmie "I love disco" (od poniedziałku do piątku o 14.30). Prowadzenie programu przejmuje Norbert Bieńkowski.



W związku z jubileuszem planowane są dodatkowe atrakcje antenowe rozłożone na cały 2021 rok. Wśród nich jest między innymi, trwający już, konkurs w którym to telewidzowie - fani Polo TV mogą wygrać ekskluzywny koncert gwiazd disco polo. Koncert ten zostanie wyemitowane w Polo TV w wakacje.